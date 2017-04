Una nueva camioneta fue adquirida con recursos genuinos de la administración departamental para ser utilizada en el departamento de Turismo. Se trata de una camioneta que había sido licitada por la administración anterior pero que no se pagó la suma cercana a los 30 mil dólares del llamado a licitación, por lo que se debieron hacer nuevamente los trámites de importación por parte de la actual administración.

El director de Hacienda, Gustavo Chiriff, historió que «es una camioneta furgón Hyundai, licitada en la administración anterior. La empresa ganadora en aquel momento fue Fidocar S.A. pero la camioneta no se pagó. Cuando asumimos supimos que se trababa de una licitación impaga y que la camioneta ya se había importado y no se podía vender en el mercado». A partir de esa situación, la Intendencia dio la seguridad de hacerse cargo del pago.En principio estaba destinada a Tránsito, pero como se entendió que allí se precisa otro tipo de vehículos, se cambió el destino para el departamento de Turismo.

Traslados promocionales.

El vehículo permitirá realizar traslados para actividades de promoción del destino turístico, así como un contacto más fluido entre los centros termales. Es un vehículo para ocho pasajeros pero los asientos pueden ser extraídos para darle mayor espacio de carga.

La directora de Turismo, María Noel Rodríguez, reconoció que era necesario tener un vehículo de esas características, «para tener mayor movilidad». Ya fue utilizada el pasado fin de semana para una actividad de promoción en el Mercado Agrícola de Montevideo, «donde se trasladó a un equipo de turismo y uno de comunicaciones, así como operadores privados que nos acompañaron».

La jerarca destacó que «también fue utilizada para el traslado de artistas. Como vehículo de la Intendencia, está a disposición de todas las áreas, aunque en nuestra área tendrá un servicio muy importante porque nos permitirá realizar giras por nuestro país y por el exterior así como visitas mensuales en el Corredor de los Pájaros Pintados».