Las inscripciones en el centro CECAP Salto comenzaron en diciembre y habrá un receso todo enero. En febrero comienzan de nuevo. De 8 a 13 hs. Jóvenes entre 14 y 20 años. Que no tengan ciclo básico aprobado. Es necesario que el joven concurra con un adulto responsable. Presentar cédula, fotocopia y carnet de adolescente, carnet de vacunas y escolaridad.

CECAP es una propuesta educativa pública de carácter integral dirigida a adolescentes de 15 a 20 años que se encuentran fuera del sistema educativo formal y no trabajan.

Cuyos objetivos son: Generales – Educación Integral – Inclusión social y participación ciudadana.

Específicos: Reinserción y continuidad en el sistema educativo formal. Formación para el mundo del trabajo.

Áreas de trabajo: Área formación profesional:Talleres experimentales (ejemplos construcción, cuero, gastronomía, vestimenta, Carpintería, Peluquería).Área Conocimientos básicos: Trabajo en competencias básicas a nivel de matemática y cálculo. Ciclo básico de secundaria opcional.Área Referencia Educativa – Acompañamiento personal y grupal.Área Laboral: trabajo acerca del mundo del trabajo y experiencias vinculadas a lo laboral.Área Artística – Mediante talleres de diferentes disciplinas (algunos ejemplos plástica, teatro, comunicación, danza) – Área Educación Física y Deportes. – ¿De quién depende? Del Ministerio de Educacion y Cultura – Dirección de Educación

Dirección: Juan José Quesada 3671, esquina Margarita Uriarte.

Teléfono: 2208 3472 / 2203 6340.

POBLACIÓN OBJETIVO

Jóvenes de 15 a 20 años, que no estén estudiando ni trabajando en situación de vulnerabilidad social. Enseñanza primaria completa y ciclo básico.

Inscripciones – Presentar fotocopia de cédula de identidad y un certificado de estudios con el último año cursado. Los cursos no tienen costo y la forma de solicitar la inscripción es en forma personal.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE LOS CENTROS CECAP

Dado que dichas trayectorias pueden ser analizadas en función de ciertos momentos del proceso educativo (complementarios e interrelacionados), el análisis se organizó también en función de las etapas de ingreso, permanencia y egreso de los adolescentes en los citados cursos. Estas experiencias educativas, que constituyen una primera formación laboral para los adolescentes, se desarrollaron entre los años 2010 y 2012 en el marco del Programa PROJOVEN-INEFOP en articulación con los CECAP de las localidades de Montevideo, La Paz, Barros Blancos, Rivera y Salto y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de los respectivos territorios, las cuales son contratadas por INEFOP-PROJOVEN.

De este modo se indagó en la perspectiva de los adolescentes (y de los educadores respecto de ellos) y acerca de una serie de experiencias de articulación interinstitucional que nacen con el objetivo de brindar nuevas oportunidades educativas a sus trayectorias, necesidades e intereses.

Se determinan bjetivos, diseño metodológico, etapas de investigación y alcance del trabajo de campo, 2) Fundamentación (Un estudio en el área de la Educación No Formal; Educación, trabajo y juventud: datos de un campo problemático; Alianza interinstitucional para dar respuesta a desafíos educativos), 3) Encuadre Teórico de un estudio educativo, 4) Hallazgos y análisis, 5) Conclusiones, 6) Sugerencias para el debate (y para la acción).

El estudio evidencia que los cursos CECAP-PROJOVEN constituyen experiencias significativas para los adolescentes en el entendido del vínculo que establecen con el espacio educativo, los saberes, las metodologías de enseñanza y aprendizaje, los pares y los adultos.

El Centro de Capacitación y Producción (CECAP) se crea en Montevideo en el año 1981, en la órbita de la Dirección de Educación del MEC, y en el año 1993 se abre un segundo centro en la ciudad de Rivera. La evaluación de ambas experiencias generó la reflexión sobre la pertinencia de diseñar un Programa Nacional orientado a adolescentes y jóvenes que articulara la relación entre educación y trabajo. Entre las fortalezas que contenía la metodología educativa desarrollada por CECAP, se reconocía el atractivo que suponía para los adolescentes el desarrollo de procesos educativos a través de talleres experimentales, el contacto con herramientas de trabajo y las experiencias educativo-laborales.

En el Art. 232 de la Ley 17.930 del 2005 se crea el Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET).

El Programa busca resignificar el mundo del trabajo en la vida de los adolescentes, en el marco de una propuesta educativa integral, y por tal motivo modifica la denominación de los citados establecimientos que pasan a denominarse: Centros Educativos de Capacitación y Producción. El PNET se amplía hacia diversas áreas educativas, promoviendo la participación y el protagonismo de los adolescentes en diversos espacios. La inserción laboral, que constituía un objetivo en la propuesta anterior, es sustituida por el acercamiento progresivo de los adolescentes al mundo del trabajo, en un sentido amplio, y que trasciende la noción de empleo.