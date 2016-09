Otra vez será masiva la maratón 5k de Salto, denominada “ser joven es”, que como ya es tradicional se realiza año a año en todas las capitales departamentales. Desde que comenzó a realizarse este evento, Salto es el departamento del interior del país con más participantes y este año no es la excepción, porque lleva un total de 2.700 inscriptos, la más numerosa del interior y casi la mitad del número de participantes que Montevideo.

La maratón se realizará hoy sábado 17 de setiembre desde las 16 horas, partiendo de plaza de los 33 Orientales.

Desde las 14 se estarán entregando las remeras, que este año tienen la particularidad de ser celestes, con la la frase “ser joven es”, y una franja en blanco debajo, a ser completada por cada participante, con lo que siente que significa ser joven en el Uruguay de hoy.

EL PUEBLO dialogó con una de las organizadoras de esta maratón, la referente del grupo IMPULSA del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), Florencia Amado, quien se mostró muy conforme con el apoyo de la gente a esta actividad, donde no solo participan jóvenes sino también adultos, en una fecha tradicional de encuentro de todas las generaciones.

“Tenemos la mitad de inscriptos de Montevideo y en el interior del país somos el departamento que más inscriptos tiene. Eso nos deja muy contentos, nosotros vamos a los liceos a comentar sobre la actividad y los jóvenes ya saben de qué se trata y participan. Sirve para mostrar que los jóvenes también pueden participar de actividades interesantes y no solo asociar a los jóvenes con algo negativo. Nunca tuvimos problema en ninguna correcaminata, es una actividad linda, para toda la familia y que sea una actividad que se disfruta y todos participan, nos deja muy contentos”, comentó la referente de IMPULSA.

HABRÁ ESPECTÁCULOS MUSICALES

El recorrido de la maratón comienza desde Plaza 33 Orientales, hasta llegar a la Costenera Norte y por esta hasta la plaza de los comunicadores retornando por la misma vía para tomar calle Brasil y llegar nuevamente a plaza 33, donde se dará cierre al evento con la presencia de grupos musicales.

Según explicó Amado, los grupos que se estarán presentando responden a tres géneros muy populares como el rock, la cumbia y la murga, con la particularidad que serán grupos formados por integrantes jóvenes quienes deleitarán al público presente.

Sin embargo, desde las 14 horas de hoy, mientras se esté en la previa de la maratón, durante la misma y luego de finalizar la carrera habrá juegos y numerosos encuentros recreativos para los jóvenes.

Desde esta organización se recomienda a todos los inscriptos que esta tarde lleguen temprano a plaza de los 33 Orientales a los efectos de una mejor organización del evento.

EL APOYO DE FAMOSOS

Como dato a resaltar, cabe mencionar que este año se sumó el aporte de figuras notorias del deporte y la música uruguaya, como el salteño Luis Suárez, que se puso la celeste de la 5 k, apoyando generosamente esta movida ya tradicional en el país, así como también el cantante tropical Gucci.