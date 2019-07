De acuerdo a un informe realizado por Booking, se revelan nuevas tendencias de turismo en el 2019

Se destacan los viajes como fuente de aprendizaje. En el 2019, los turistas optan por viajes que mejoren sus conocimientos buscan viajes que les aporten un valor añadido en su desarrollo personal. Valoran los viajes como una fuente de valiosas enseñanzas de vida y por eso aumenta en demanda de viajes que incluyan componentes educativos, actividades de voluntariado o viajes para mejorar las aptitudes laborales.

Buscando todas las facilidades. Los turistas buscan facilidades, prefieren tener controlado su equipaje en tiempo real con una app móvil (59%) o tener una sola app con todo lo que necesitan para planear y reservar viajes (57%) antes que la posibilidad de usar medios de t ransporte sin conductor en el destino que visitarán (40%).

Otro cambio que se esta generando es el interés por territorios inexplorados – A la espera de que los viajes al espacio se confirmen como la próxima frontera del turismo, los viajeros más aventureros buscan experiencias vitales en lugares remotos y poco conocidos.

Cercanía y personalización.Los encargados de crear contenido lo realizan de una manera más personalizada .Durante el año que viene se espera que los creadores profesionales de contenido sobre viajes encuentren maneras aún mejores de distribuir su trabajo mediante el uso de inteligencia artificial, lo que nos permitirá consultar la información justo cuando más la necesitamos.

La importancia de vivir y llevarse experiencias. Los turistas siguen buscando experiencias. «Hacer algo» tendrá la misma importancia que «ir a algún sitio». Vivir experiencias ya es más importante que tener posesiones materiales para el 62% de los viajeros. En 2019 los viajeros disfrutan de experiencias auténticas y diferentes. Nuestra manera de comer, dormir, comprar o ver un partido de nuestro deporte favorito se centrará en crear momentos de felicidad y comodidad, que duren incluso después de la actividad y que fundamentalmente perduren e impacten en redes sociales como instagram.

Las experiencias ayudarán a paliar el estrés de la vida actual, en una sociedad muy ocupada

En el 2019 hay una tendencia marcada a que los viajeros visiten un destino que los haga sentir nuevamente como niños, donde se ven alojamientos con toques infantiles y divertidos , con castillos inflables para adultos de la generación millenial o Z, que son los que más viajan para volver a sentirse como niños.

Viajeros/as solitarios/as – Cada vez más turistas viajan solos. Y por su perfil, buscan opciones de alojamiento que les permitan conocer población local. El co-living es una opción de alojamiento para personas que viven solas. Son edificios de apartamentos con áreas comunes

Tendencias en necesidades de los turistas

Dependencia de la tecnología – La dependencia de la tecnología genera 2 modelos de comportamiento en relación a los viajes:

FOMO– Fear of Missing Out – personas con miedo a perderse cosas importantes que estén pasando en sus comunidades virtuales o redes sociales, si no están conectados en todo momento.

JOMO– Joy of Missing Out – personas que buscan durante sus vacaciones el poder disfrutar de estar desconectados de la tecnología y de sus redes sociales.

Personalización – Le tecnología está permitiendo ofrecer a los turistas experiencias cada vez más adaptadas a sus gustos y necesidades particulares. El éxito de los operadores turísticos radica en obtener información relevante de sus patrones de comportamiento y hábitos de consumo de los turistas, para poder anticiparse a sus necesidades y superar sus expectativas.

Importancia del contenido – Para lograr esa personalización, las empresas tendrán que saber generar contenido relevante y que interese al pùblico Para ello, hay que segmentar cada vez más, generando contenido para micro nichos de mercado y basados en diferentes perfiles psicográficos de nuestros diferentes públicos objetivos.

Slow Travel – La gente sufre cada vez más stress en su vida cotidiana. Las vacaciones se perciben como una excelente oportunidad para desconectar y ver la vida desde otra perspectiva. La idea es disfrutar más del destino y vivir desconectado de internet y de las redes sociales.

Batalla contra el plástico Los Millennials y Centennials buscan experiencias sostenibles y quieren desarrollar actividades en el destino que permitan revertir parte del impacto medioambiental que generan.

Demanda de opciones de transporte más ecológicas en destino– Los turistas más ecológicos se decantan por opciones de transporte que se adapten mejor a sus necesidades (alquiler por horas) y que tengan menos impacto en el medio ambiente (coches eléctricos).