Estas tarjetas que se encuentran autorizadas por el Banco Central permiten que las operaciones no tengan el 30% de impuestos.

Además la tarjeta permite acceder a otros beneficios como la devolución de 4 puntos de IVA en compras. En el caso especial de los bares y restaurantes ese número asciende al 9. En las estaciones de servicio habilitadas ubicadas en un radio de 20 kilómetros de las fronteras con Argentina y Brasil, el sistema cuenta con un 24% de descuento.

Una de las opciones es la tarjeta Midinero, la que puede pedirse en cualquiera de los más de 450 locales Redpagos de todo el país. Bajo el sello Mastercard, brinda una solución para los que no quieren transportar constantemente efectivo y buscan obtener un descuento en sus consumos. La solicitud es de manera presencial así como también la emisión y entrega son instantáneas. Para obtenerla se debe presentar el documento, que puede ser cédula, pasaporte o DNI, y una fotocopia. En el mismo momento se activa la tarjeta y se hace la recarga, en pesos uruguayos o dólares. En caso de que el turista llegue con pesos argentinos, debe cambiar previamente a la moneda local o la estadounidense. Además, el usuario podrá tener el control de su saldo y movimientos con la aplicación Midinero.

Otra opción prepaga es Abitab, una tarjeta que permite obtener los mismos beneficios fiscales que la anterior. Este sistema tiene un costo inicial de 6 dólares, pero no requiere un mantenimiento anual, sino que el servicio se da de baja automáticamente si no se presentan operaciones durante seis meses. El máximo de dinero diario para cargar es de 6 mil dólares. Los turistas pueden usar el dinero que quieran y antes de la vuelta, si no gastaron todo, pueden retirarlo en efectivo, sin límite.

La tarjeta es internacional y puede usarse en cualquier lugar del mundo que acepte Mastercard.

Abitab permite retirar dinero en efectivo en cualquiera de sus 504 locales en Uruguay.

Al beneficio de utilizar este mecanismo de pagó se agrega la seguridad de no tener que andar con dinero durante las vacaciones.

Beneficios en servicios turísticos no residentes.

Devolución de 22 puntos de IVA sobre servicios turísticos prestados a personas físicas, siempre que sean abonados mediante dinero electrónico, tarjetas de débito y/ o crédito hasta el 30 de abril de 2020. La empresa emisora de la tarjeta deberá incluir en el estado de cuenta, el descuento que figure en el ticket emitido por el POS.

Los servicios comprendidos son:

01 Servicios gastronómicos, cuando sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.

02 Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos.

03 Servicios para fiestas y eventos, no incluidos en el literal anterior.

04 Arrendamientos de vehículos sin chofer.

05 Servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico

06Devolución del 10,5% del precio del arrendamiento de inmuebles con fines turísticos a arrendatarios que sean personas físicas no residentes, siempre que el arrendamiento se realice en Inmobiliarias registradas y el medio de pago utilizado, sea tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior. La empresa emisora de la tarjeta deberá incluir en el estado de cuenta, el descuento que figure en el ticket emitido por el POS.