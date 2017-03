El nuevo Rector de la Universidad Católica del Uruguay P. Dr. Julio Fernández Techera en su visita a nuestro departamento compartió su visión y expectativas en el inicio de su gestión. Vale decir que Fernández ha hecho expresa su pasión por la realidad educativa (dentro de sus especialidades es Doctor en Ciencias de la Educación), de hecho es miembro de la Fundación Sofía, cuyo cometido es fortalecer colegios de Primaria y Secundaria y a partir de este año está funcionando a lo largo de todo el país.

Desde su lugar de docente, Fernández Techera se mostró muy interesado en generar dinámicas de innovación en la educación trayéndola al siglo XXI, puesto que «el Uruguay tiene serias dificultades para innovar.

El cambio tecnológico ha sido exponencial y vertiginoso de forma tal que todavía no podemos entender su repercusión en el ámbito universitario.

«Internet ha permitido un acceso a la información y formación que podrían hacer superfluas a las universidades. Lo cierto es que una universidad no es una academia. Las universidades deben repensarse para abordar esta etapa, que podemos tomarla como una gran amenaza o un gran desafío» – razonó el jerarca educativo a la vez que hizo énfasis en que la etapa del joven de 18 a 23 años es decisiva en su formación y crecimiento y este fenómeno no lo va a determinar una computadora ni los cursos virtuales. Y en ello la Universidad es vital, por lo tanto se debe preparar para ello.

GENERANDO EN LA UNIVERSIDAD UN LUGAR DE CRECIMIENTO

Dentro de otros puntos que merecen especial atención en la realidad educativa universitaria – el Rector Fernández apuntó a tener una mirada más de conjunto de la Universidad. «Tenemos un modelo universitario que proviene de la UdelaR que a su vez es inspirado en el modelo francés, que ya no corre más. El mundo hoy es mucho más plástico y versátil que permanentemente exige renovación y cambio.

«Es necesario que las facultades se relacionen entre ellas y que no sea solamente de palabras, sino mediante proyectos comunes. Tuve la oportunidad en noviembre de viajar a los Estados Unidos y visitar la Universidad de Standford y allí la Design School. Alumnos de distintas carreras de la Universidad se reúnen para hacer proyectos para el tercer mundo, soluciones concretas a problemas concretos. Allí se reúnen alumnos de todas las especialidades y juntos tienen que generar soluciones eficientes para una población en determinado lugar del mundo» – reveló el docente.

La fundación Sofía es un proyecto del Cardenal Sturla que comenzó a desarrollarse hace dos años y medio para rescatar colegios católicos que se hallan en situaciones frágiles. En la actualidad son alrededor de una veintena de colegios que están siendo asistidos por la fundación. «Es una experiencia muy apasionante, dándole especial protagonismo a los proyectos pedagógico y pastoral, lo que permite que la calidad educativa llegue a cualquier lugar» – concluyó el rector.