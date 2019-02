Pablo Torrens – Dirigente sindical del SUNCA: “Lamentablemente el período de negociación pura, para nosotros, ya pasó”

En diálogo con EL PUEBLO, Pablo Torrens, dirigente sindical del SUNCA, explicó el por qué, de las medidas que se han venido adoptando en la obra del Programa de Mejoramiento Barrial (PMB) en barrio Artigas.

UN CONFLICTO QUE VIENE DESDE HACE TIEMPO

Cuatro trabajadores de la obra que se viene desarrollando en barrio Artigas, denominado Programa de Mejoramiento Barrial (PMB), por medio del que se construyen viviendas, fueron despedidos por la empresa encargada de la misma “La Española”. A raíz de ello, el SUNCA, comenzó a adoptar “medidas de lucha”, con el objetivo de reincorporar a dichos “compañeros” a sus fuentes de trabajo, indicó a EL PUEBLO el dirigente sindical Pablo Torrens.

En realidad, el conflicto, la situación de dificultad con la empresa subcontratada por la empresa CIEMSA, “La Española”, arrancó por los meses de agosto y septiembre del año pasado, con los movimientos de suelo del proyecto, y también, con la construcción de las plateas donde iban posteriormente, las viviendas que son de madera.

La empresa arrancó con unos contratos irregulares que fueron denunciados por los trabajadores, por lo que se tuvo que interceder a través del comité de delegados, se instaló una mesa de negociación y se resolvió el problema.

Por otro lado, surgió el tema de que, la empresa no les había dado charlas de instrucción en seguridad e higiene a los trabajadores; no les había dado la indumentaria de trabajo, no solamente la ropa, que es un requisito, sino que tampoco, los implementos básicos; había trabajadores que trabajaban de championes, o sea, las medidas elementales de seguridad.

También, posterior a eso, se organizan, y eligen al delegado sindical y de seguridad, y echan inmediatamente a uno de los delgados de la empresa. Nuevamente hay un conflicto en el centro de trabajo, en el cual después de una nueva intervención del sindicato, se retoma al trabajador, después de idas y venidas, pero, ya con la situación que se le planteó a la empresa madre, CIEMSA, de que de volver a dispararse una instancia parecida, se iba a tener más inconvenientes y mayores, porque eran muchos los dolores de cabeza que estaba generando la empresa subcontratada.

Esto transcurrió en el último día de trabajo, el 21 de diciembre pasado, después que los trabajadores se habían retirado, momento en que se les comunica que se les había terminado la changa, cuando iban construyendo 28 plateas de las 106 en total. Ahí, inmediatamente nos comunicamos con el sector de recursos humanos de la empresa CIEMSA, desde la que nos comunican que no podían respondernos nada, porque también estaban de licencia como nosotros, pero que ni bien se instalara de vuelta la actividad este año, se comunicaban.

El lunes 14, segundo día de trabajo, tuvimos presentes en la obra, en la cual nos pusimos en contacto con la empresa, la que nos respondió que iba a bajar al departamento para tener una reunión, la cual tuvimos. Allí se nos manifiesta de que existe una dificultad con el proyecto del PMB y que iban a rescindir los servicios de la empresa “La Española”, pero que no podían absorber a los cuatro trabajadores despedidos.

Inmediatamente comenzamos con los intentos de negociación, fuimos varias veces a Montevideo, y es más, tuvimos un accidente volviendo de allá. Surge la posibilidad de entablar comunicación con directivos del PMB, del Ministerio de Vivienda, que son los mismos que están a cargo del Plan Juntos, y con la Intendencia. Lo que se nos comunica, tanto de la Intendencia como del PMB, es que era cierto que había surgido una dificultad, pero que ya habían tomado medidas para resolver la dificultad que había en el proyecto, y que los frentes de trabajo estaban abiertos. Fuimos nuevamente al Ministerio, donde la empresa volvió a manifestar estar en la misma situación. Entendiendo que, la empresa, estaba demostrando poca voluntad de negociar y avanzar en una negociación donde las partes saliéramos beneficiadas, por lo menos, equitativamente, fue que se resolvió que, los trabajadores estuvieran 10 días paralizados en la obra de barrio Artigas, con la obra parada. Y, en la obra de saneamiento del Horacio Quiroga, estuvieron ocho días paralizados en solidaridad.

Después de verse que no había avances con estas medidas, se convocó a un comité de trabajadores de la empresa CIEMSA, en el que participaron más de 20 delegados, departamentales y nacionales, llegándose a concluirse una estrategia en común, en la cual, comenzamos con las asambleas sorpresivas en los centros de trabajo, asambleas con paro, que en el departamento ya hicimos algunos, y, esta semana que pasó, los días miércoles y jueves, los trabajadores de los peajes del Consorcio CIEMSA, tuvieron asambleas con levantada de barreras en los peajes durante una hora, y, ayer domingo, día de recambio de turistas, lo mismo, por el plazo de dos horas. Todo esto tratando de generar una presión en la empresa, para que se siente a discutir coherentemente, ya que quedó claro que tiene frentes abiertos, capacidad para contratar a más trabajadores, y, sin embargo se sigue negando a recontratar a los trabajadores, y manifiesta para infundir un poco de terror, que necesariamente tendrá que despedir a 20 trabajadores más. Es por eso que estamos en estado de alerta con la empresa, con la cual, el conflicto, está expandido a nivel país. Lamentablemente el período de negociación pura, para nosotros, ya pasó.

NO SE TRATA SOLAMENTE DE LA VIVIENDA

Somos conscientes de que este es un año complejo por los temas electorales, pero a nosotros, solamente nos interesa que se respeten dos cuestiones: los derechos de los trabajadores y que se avance en la profundización de la construcción de viviendas, ya que este proyecto, se trata nada más y nada menos que de la ilusión de la vivienda propia para 106 familias; también, el mejoramiento barrial: saneamiento, cordón cuneta, pavimentación; y, en realidad, es un enfoque mucho más social de lo que puede parecer a simple vista, es mucho más que la vivienda. Por eso, nosotros hemos tenido varias instancias con los vecinos, explicándoles que, nosotros no estamos en contra de la construcción de las viviendas, sino que, estando a favor, también pedimos que se respeten los derechos de los trabajadores.

Pero, también, el bolsillo de los ciudadanos, porque, ese proyecto que se hizo mal, seguramente nos va a costar más plata a todos nosotros, a usted, a mí y a todos los que contribuimos.