Sarah Yáñez-Richards.

Montevideo, 28 mar (EFE).-

Una foto a tamaño natural de Pablo Picasso da la bienvenida a “Picasso en Uruguay”, muestra que se inaugurará este viernes en Montevideo y que busca enseñar las obras maestras del pintor a un público que, tal vez, nunca haya visto las piezas de este genio en persona. “Los directores de museos tenemos ganas de multiplicar los públicos, y no solamente de un nivel socio cultural alto y no joven”, explicó a Efe el director del Museo Picasso de Barcelona y comisario de la exhibición, el francés Emmanuel Guigon. Para el experto esta exposición, que estará hasta el 30 de junio en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, atraerá a visitantes de la región que no tienen la posibilidad de viajar a París, Nueva York, Madrid o Londres para ver las pinturas de este referente de la pintura. Guigon optó por usar un orden cronológico y dividir una gran sala de la pinacoteca en subáreas, y decidió además saltarse la época de las academias para empezar por la “Barcelona modernista” con un autorretrato que el malagueño pintó en 1900. En este primer espacio, el comisario también quiso hacer un “guiño” a la cultura del país austral colocando otro autorretrato de un estilo parecido, pero esta vez del uruguayo Joaquín Torres García, pues los dos coincidieron en la capital catalana en ese periodo.