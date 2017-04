Los trabajadores de la industria láctea no la tienen nada fácil. Hasta ellos llegó la problemática que los productores del sector vienen denunciando desde hace mucho tiempo y por lo cual le exigían soluciones al gobierno nacional y colaboración al departamental.

Pero las cosas se complicaron aún más, la falta de ventas, los costos operativos de las empresas, la presión tributaria y los problemas que padecen los pequeños productores que ya no remiten leche a las fábricas por el bajo monto que reciben por la leche que producen.

Ahora las cosas para los empleados de Indulacsa (Industria Láctea Salteña) se ven complejas, ya que están en pleno proceso de negociación y ayer llegaron hasta la planta, una delegación de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, quienes junto a delegados del PIT CNT de Salto y del Sindicato de Obreros de la Industria Láctea Salto (SOILS), leyeron una proclama en la que reseñan la situación por la que están atravesando actualmente.

COMPLICADO

Sentados frente al portón de la fábrica, en el ingreso por la calle lateral a la ruta 3, un importante grupo de operarios escuchaba atentamente a los delegados sindicales. Los mismos dijeron que en Salto había 83 operarios de los cuales cerca de 20 aceptaron el retiro incentivado que promovió la empresa, con el pago de hasta 8 sueldos juntos, lo que fue visto de manera “negativa” por los dirigentes sindicales que entendieron que con esa medida, los operarios tienen “pan para hoy y hambre para mañana”, por lo que llamaron a todos a “unirse” para “luchar hasta las últimas consecuencias”.

De esos casi 60 trabajadores que hay actualmente en la planta, se espera que al menos 10 más de ellos terminen al corto plazo con un despido y al seguro de paro.

En la proclama de SOILS los trabajadores del sector informaron sobre su situación. “Se derivó toda la leche que estaba recibiendo la empresa en Salto a la planta de la ciudad de Cardona (Soriano) por lo cual se enviaron 56 trabajadores al seguro de paro, con paros parciales (6 horas de trabajo, 1 hora subsidiada por el BPS y una hora a cargo del trabajador)”.

“Además la empresa aporta una partida mensual a SOILS, que sumado al fondo que tiene el sindicato se distribuye entre los trabajadores que están en el seguro. Aparte de esto, 26 trabajadores aceptaron un incentivo de 8 sueldos, para desvincularse de la empresa”, decía la proclama que sigue: “la planta de Indulacsa en Cardona está trabajando normalmente y la empresa propuso que quien quisiera irse a trabajar a Cardona desde Salto lo podía hacer”.

Pero por hora nadie aceptó nada y los trabajadores afectados por las medida se aglomeraron ayer para analizar la situación. Allí los delegados sindicales apelaron que “los espacios que hemos reclamado y conquistado han sido fruto de la madurez y de la responsabilidad que hemos ganado, pero siempre sin dejar de lado la lucha”, señaló el representante de la Federación de los Trabajadores de la Industria Láctea, Heber Figuerola.

SALTO MUY COMPLEJO

Por su parte, el delegado de la Mesa Ejecutiva nacional del PIT CNT, Carlos Cachón, dijo que “nosotros sabemos que Salto está en una de las situaciones más problemáticas desde el punto de vista del empleo, y lo hemos venido denunciando que a partir del año 2005 el PIT CNT de Salto ha dado lucha constante por el cumplimiento de los consejos de salario con las patronales locales, la cuales han sido reaccionarias y no han dejado que se genere la sindicalización de los trabajadores”.

Luego cuestionó a los dueños de la empresa Indulacsa diciendo que “ellos vinieron a colonizarnos (por los capitales extranjeros que son propietarios del lugar) y nosotros les dijimos que Colón ya estuvo acá, porque para ellos las variables que manejan son muy sencillas, es una cuestión de números, estos van para acá, los otros van para Cardona, a estos les doy los despidos y a estos lo otro, y no es así. Porque donde quedó el oficio, dónde quedó el trabajo que han dado los obreros por la industria láctea, ¡no les importa! Pagan 4 o 5 pesos y creen que nosotros no tenemos familias y no tenemos nada y ese fue el trancazo que les hicimos en la negociación”.

Cachón dijo “acá vamos a defender la dignidad de las familias de los trabajadores de Salto” y agregó que “sabemos muy bien quienes son los mandaderos que vienen a hacerle los mandados a las (empresas) trasnacionales. No les importa nada, hay un porteño y un francés que vienen a negociar acá, son fríos, para ellos es una cuestión de números esto y les importa tres rábanos lo que nosotros pensemos. Por lo tanto acá hay una cuestión fundamental la movilización y la negociación, y sabemos las dificultades que están pasando los trabajadores de Salto en este momento y por eso hacemos énfasis en esto”.

UNIDAD Y LUCHA

Mientras tanto, los delegados sindicales del PIT CNT de Salto, Miguel Fiordelmondo y Luis Gómez, les dijeron a los trabajadores que la central obrera a nivel local “los va a acompañar hasta las últimas consecuencias, vamos a estar junto a ustedes, negociando, movilizándonos, trabajando para lograr que las cosas se solucionen, no se preocupen que no los vamos a dejar solos”.

Y los arengaron a ayudar a generar un “gran (acto de) 1º de Mayo” donde estén “todos los sindicatos planteando sus reivindicaciones y manifestándonos en contra de la opresión del gran capital contra los trabajadores”.

Por otro lado, los representantes sindicales dejaron en claro su rechazo al decreto del gobierno sobre los piquetes porque reafirmaron su convicción de que los mismos son “una extensión del derecho de huelga” a la vez que manifestaron su “apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela”.