En torno a la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020 – cuyo lema es “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable” EL PUEBLO mantuvo entrevista con la Obstetra Partera Manuelita Freitas – quien afirmó que “ La lactancia materna es la forma ideal de alimentar a nuestros niños

Un gran ginecólogo – Michel Odent – insiste mucho en que somos mamíferos y que mamiferizando el nacimiento vamos a cambiar el mundo

Y la principal características del mamífero es que amamanta”.

De allí la importancia de fomentar la cultura de la lactancia” – explicó la profesional.

Lo cierto es que la lactancia materna exclusiva es el mejor alimento que se puede dar a un bebé recién nacido y hasta los 6 meses de vida, cuando se inicia la alimentación complementaria. La OMS la recomienda como modo exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses de vida.

A partir de entonces se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los 2 años, como mínimo, complementada adecuadamente con otros alimentos.

Toda madre está capacitada para amamantar a su bebé y aunque, al principio puede suponer un esfuerzo y plantear muchas dudas, esta etapa se pasa con un buen asesoramiento y mucha paciencia y práctica.

Por tal motivo es importante que el entorno de la madre le apoye para conseguir una buena lactancia.

-¿Cómo se prepara una futura mamá para la lactancia?

-”Es un gran proceso al que muchas veces no le prestamos la debida atención

Hay muchos mitos, muchos miedos y por ello debemos insistir

-¿ Cuáles son los mitos y pre conceptos?

-”Uno ve la foto de la mujer enamorada amamantado a su niño y parece que fuera muy fácil

Y cuando llega el momento… necesitamos apoyo, constancia y menos miradas de juicio.

En ello la pandemia nos ayudó porque no hay tanta visita y aumentó la privacidad de la mamá y su bebé.

Hay muchos conceptos q se contraponen porque viene un profesional y te pone un reloj para que cuentes minutos en cada teta (generando estrés) otros te dicen hasta que la teta esté vacía y viene alguna abuela (las grandes juezas de la lactancia) y te dice q tu leche no es suficiente y que mucho tiempo en la teta lo va a malenseñar al bebé.

Te dicen que si no lo prendes bien se te lastiman los pezones y que si se agrietan ya no puedes amamantar”.

- ¿Y cuál es la forma correcta de actuar?

-”Necesitamos confiar en nosotras. Somos mamíferos y ellos no piensan si su leche será suficiente para la cría, ellos saben que lo es

Necesitamos tranquilidad, que nos permitan probar y mejorar el vínculo, entendernos con nuestro bebé, observándolo, escuchando

Una mamá que está en un ambiente tranquilo, apoyada por su entorno, preparada y empoderada puede amamantar correctamente”.

-¿Cómo manejar el stress?

El gran tema es quenhay muchas expectativas y tiempos que apuramos

Sobre todo en las primerizas.

Es fundmental la preparación parala lactancia.

Buscar apoyo enlos profesionales y gente que se haya capacitado para ello.

Y confiar en nosotras Y no temer al fracaso, quizás en algún momento se necesita ayuda pero saber q vamos a poder y q nuestra leche siempre es buena para nuestro bebé.Fomentar la lactancia exclusiva durante los seis primeros meses de vida y si es posible continuarla hasta los dos años.

No quiere decir que siempre vaya a ser un idilio pero es lo mejor sin dudas”.

-¿Cuáles son las bondades de la leche materna?

Reforzar la cultura de la lactancia materna es la intervención sanitaria de menor costo y mayores beneficios La leche materna es un recurso natural seguro y renovable Por ello éste año el lema de la semana es «Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable»

- ¿Cómo ha influido el COVID 19 en el tema de la lactancia?

-”Se generó mucha controversia como en todos los ámbitos por tratarse de una situación totalmente diferente a lo que podíamos habernos planteado

La lactancia materna salva vidas, defiende a niños y niñas de las enfermedades de su entorno y si se enferman, hace que sea de una forma más leve.

En tiempos de Coronavirus – más que nunca – la lactancia materna ayuda a proteger a niños y niñas

Por supuesto que todo en un contexto de higiene y medidas de prevención como todo lo q hacemos hoy día.

El niño amamantado se enferma menos y si lo hace de recupera más rápido y todo eso disminuye el uso de medicamentos con un consecuente beneficio del sistema sanitario

La leche materna como organismo vivo brinda componentes inmunitarios y hormonales esenciales para el desarrollo físico, mental y emocional del bb

Y cuàl es la importancia del banco de leche materna

Tranquiliza, reduce el llanto, alivia el dolor

Contar con el es un gran logro para nuestra sociedad que nos da la posibilidad de brindar leche materna cuando por alguna razón no contamos con ella de forma directa. Y en términos de políticas sociales disminuir los costos de una alimentación de fórmula

Costos en los q no solo cuenta la fórmula sino q como te decía antes el niño amamantado no se enferma tanto. La lactancia materna disminuye incidencia de diabetes, algunos tipos de cáncer, infecciones respiratorias y gastrointestinales, entre otras

La lactancia materna es una inversión para toda la vida”