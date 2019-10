Es fundamental «detección precoz y hábitos saludables», dijo Hilda Amorim

Octubre es considerado el «Mes de Lucha contra el Cáncer de Mama». En el Uruguay, actualmente se diagnostican, en promedio, ocho casos de este cáncer por día. Si bien el número es alto y ha aumentado últimamente, lo que ha descendido es el número de muertes de mujeres por esta causa. Esto último es por supuesto una buena señal, al decir de Hilda María Amorim, técnica radióloga y una de las principales de la Clínica Amorim de nuestra ciudad, hija del médico fundador de la misma.

En diálogo con este diario, dijo la profesional que «dos aspectos fundamentales en este tema siguen siendo la detección precoz y los hábitos saludables». En cuanto al primer punto se refirió a la importancia de no descuidar los controles periódicos, en especial las mamografías, que se sugiere sean realizadas al menos una vez al año.

Consultada acerca de si hay alguna franja etaria en la que las mujeres deberían ser más estrictas en sus propios controles, dijo que «en general siempre se habla que es a partir de los cuarenta años, pero puede ser antes, porque incluso han parecido varios casos en mujeres de menos edad».

Respecto al segundo punto, el de los hábitos saludables, explicó que «esto implica sobre todo tres aspectos: una alimentación saludable, realización de ejercicios y cuidado emocional». Asimismo, quiso Hilda María destacar el cuidado de lo psicológico para sobrellevar la enfermedad y entonces destacó en ese sentido, por ejemplo, el trabajo de gran importancia que realiza la psicóloga Ana Mattos. Por otra parte, habló de que si bien es cierto que las mujeres que nunca amamantaron tienen un poco más de probabilidades de adquirir la enfermedad que las que sí lo hicieron, porque de alguna manera al organismo de la que no lo hizo es como si le hubiera faltado cumplir con parte de un ciclo natural, «no se da siempre así, no es algo para perseguirse, ni para sugestionarse».

Finalmente, expresó que es optimista en cuanto a la toma de conciencia que se viene generando en la población sobre estos temas y enfatizó en que se trata de algo sobre lo que hay que trabajar siempre y no recordarlo solamente en octubre.