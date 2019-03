La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Fundación SM convocan a participar de la tercera edición del Premio de Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero.

Esta iniciativa reconoce la labor de centros educativos y ONG con programas a favor del derecho a la educación, la convivencia en los centros educativos, la paz, las libertades, la inclusión y/o los derechos humanos, entre otros.

Las candidaturas se recibirán hasta el 15 de mayo inclusive y se dividen por categoría: -Categoría A: Centros educativos (educación formal). -Categoría B: Organizaciones de la sociedad civil (ONG) y de educación no formal. Un jurado seleccionará dos experiencias ganadoras en cada categoría por país participante y dará a conocer el fallo el 5 de junio del corriente año.

Un representante de cada categoría, por país, asistirá al evento de premiación internacional en un país de la región iberoamericana a determinar y, en consecuencia, se le pagará el desplazamiento y estancia (alojamiento y alimentación) en dicho país durante el tiempo que dure el evento. En una segunda fase, un jurado internacional elegirá en setiembre a dos ganadores a nivel iberoamericano en ambas categorías.

Los premiados recibirán 5.000 dólares para invertir en las iniciativas presentadas.

Estos premios se entregarán en el último trimestre del año en un país aún por determinar. Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero, fue un sacerdote de El Salvador, el cuarto arzobispo de la metrópoli y un firme defensor de los derechos humanos. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa, un hito que para muchos desencadenó la guerra civil que azoló al país durante 12 años y dejó tras de sí unos 100.000 muertos.

El pasado 14 de octubre el Papa Francisco lo canonizó, convirtiéndolo así en el primer santo de El Salvador. Su figura da nombre a este premio.

Primera fase. Convocatoria nacional

El Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos busca reconocer el trabajo de instituciones que deben estar integradas con las siguientes líneas de actuación:Programas a favor de la convivencia en la escuela, derecho a la educación, derecho de la infancia, comunidad y/o sociedad. Programas a favor de la paz. Programas a favor de la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de expresión. Programas a favor del bienestar social y cultural.

Programas para erradicar la discriminación a otros grupos culturales, minoritarios, o discapacidad.

Programas de sensibilización y conocimiento de los Derechos Humanos.

Esta convocatoria está dirigida a instituciones que han trabajado activamente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, a través de la educación y la pedagogía, estableciéndose dos categorías de participantes:

Categoría A: Centros escolares/educativos (educación formal).

Categoría B: Organizaciones de la sociedad civil (ONGs) y de educación no formal.

Cada institución podrá presentarse únicamente a una categoría y con un solo proyecto.

Los trabajos presentados incluirán: pequeño resumen escrito con la descripción del centro o institución, la descripción de la experiencia y el contacto de la persona de referencia. Anexo I.Material audiovisual (video) en el que se describa el proyecto y la opinión de los participantes de duración máxima de 5 minutos. Anexo II.

Segunda fase. Convocatoria iberoamericana

Las dos experiencias seleccionadas a nivel nacional participarán en el Premio Iberoamericano en sus respectivas categorías:

Categoría A: Centros escolares/educativos (educación formal).

Categoría B: Organizaciones de la sociedad civil (ONGs) y de educación no formal.

Las experiencias nacionales serán evaluadas por un jurado internacional, en base a su categoría.

La proclamación del Premio se realizará durante la celebración del evento sobre Educación en Derechos Humanos que se celebrará en un país a determinar de la región iberoamericana, en el último trimestre de 2019.

El Premio consistirá en la entrega de un diploma acreditativo así como un cheque por valor de 5.000 dólares para 2 participantes en cada una de las categorías, en total serán 4 experiencias ganadoras. Los fondos, deben ser reinvertidos en el programa destacado, objeto de mención y serán entregados tras la presentación de una propuesta del proyecto.

El jurado estará compuesto por representantes de las instituciones convocantes, el Ministerio de Educación de cada país y personalidades de prestigio en el campo de los Derechos Humanos, y que decidirá el proyecto ganador.

Las experiencias seleccionadas como ganadoras a nivel nacional tanto en la categoría A como en la categoría B, serán distinguidas con una certificación que constate la mención.

En cada uno de los países, las experiencias seleccionadas como ganadoras en el punto anterior, participarán en la 2ª fase del Premio Iberoamericano donde se elegirán las experiencias ganadoras a nivel regional (fase internacional).

Un representante de cada categoría, por país, asistirá al evento de premiación internacional en un país de la región iberoamericana a determinar y, en consecuencia, se le pagará el desplazamiento y estancia (alojamiento y alimentación) en dicho país durante el tiempo que dure el evento.