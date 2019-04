Un escrito en las redes sociales de un viaje “para cumplir un sueño”, así comenzaron las suspicacias de varios periodistas que hablaron sobre el tema durante toda la jornada. La historia era que podría haber un posible cese del actual jefe de Policía de Salto, Oldemar Avero y que en su lugar asumiría el exsubjefe de Policía de Salto, Julio Rodríguez, actualmente retirado.

Sin embargo, estas suspicacias que surgieron de varias fuentes periodísticas, no fueron confirmadas por las autoridades, quienes si bien no desmintieron nada, adujeron que desde el propio Avero surgió desconocimiento absoluto por su situación. El jefe de Policía “no sabe nada del tema”, fue lo que resumió a EL PUEBLO anoche el vocero de la Jefatura de Salto, el comisario Giovanni Bacci.

El tema corrió como reguero de pólvora en horas de la tarde, ya que la renuncia de Oldemar Avero había sido solicitada en reiteradas oportunidades. Primero por el movimiento social que se conformó el año pasado, cuando surgieron las protestas masivas que ganaron las calles ante la ola de violencia que vivía el departamento.

Luego, los problemas siguieron, la Policía local trabajó para ponerle fin pero las cosas no tuvieron andamiento. Y ahí fue la clase política la que pidió el cese de Avero, cuando en una conferencia de prensa en el mes de diciembre, la dirigente de la Lista 71 del Partido Nacional, María Eugenia Almirón exigió la renuncia del actual jerarca policial.

Pero el mismo siguió su curso y cuando el Ministerio del Interior dio a conocer las cifras de delitos denunciados en el departamento comparativas entre el primer semestre del año 2018 y el primer semestre del año 2017, las cifras se dispararon abruptamente. Avero argumentó más de una vez que hubo cambios de estrategia, redistribución de los recursos, análisis de cada situación, pero los problemas aumentan.

Ayer, durante todo el día, se manejó el nombre del comisario general retirado, el abogado Julio Rodríguez, como el nuevo Jefe de Policía de Salto. Sin embargo, esa noticia no fue confirmada ayer desde la Jefatura y hasta fue descartada al menos por el momento por las máximas autoridades.

“A mí me consultaron todo el día (por ayer) sobre este tema y aclaré en más de una oportunidad que desconocía la situación, por lo que fui al despacho del señor jefe y le consulté al respecto, y me dijo con su impronta natural ‘ni idea, capaz, viste que uno es el último que se entera, pero a mí no me avisaron’, así que por el momento en la Jefatura de Policía de Salto, todo sigue igual”, manifestó el comisario Giovanni Bacci.