La 6ª edición de la Olimpíada y la 4ª edición de FIRST LEGO League se llevarán a cabo en octubre con el objetivo de difundir, compartir y destacar los mejores trabajos en Robótica y Programación desarrollados en los centros educativos a lo largo del año.

OLIMPIADAS 2019 INICIA LA CARRERA

Estudiantes de Educación Primaria y Media de todas las edades pueden participar en alguna de las categorías de robótica, programación, videojuegos y FIRST LEGO League (FLL).

Los interesados comenzarán a trabajar desde el inicio de clases con sus docentes en el desarrollo de un proyecto bajo la temática “Arquitectura y automatismos”, el cual postularán para formar parte del evento el 24 y 25 de octubre próximos.

El proyecto implica la identificación de un problema relacionado con la temática del año, el proceso de investigación y la elaboración de una solución apropiada.

Será valorado el abordaje desde el marco conceptual de Pensamiento computacional.

Para participar en la categoría FLL, el centro educativo debe haber participado al menos una vez en la Olimpíada en cualquiera de sus categorías.

Para el caso de FLL Jr., la selección se realizará entre las escuelas que participan del proyecto de Pensamiento computacional en todo el país.

La categoría Scratch Jr. es exclusiva para estudiantes de 1º a 4º de Educación Primaria.

Este año también se realizará el torneo de programación de vuelo de drones para equipos que se encuentren en el marco de los espacios CEILAB.

Por primera vez, Uruguay será sede de la competencia FIRST LEGO League OPEN en el mes de mayo.

Plan Ceibal, como representante de FIRST en nuestro país, tiene la oportunidad de organizar este torneo del que participarán más de 70 equipos de distintos países.

Es un programa internacional de tecnología para jóvenes de entre 12 y 16 año que involucra a más de 80 países.

VALORES DE FIRST LEGO LEAGUE

Mientras los equipos desarrollan el Proyecto Científico y el Juego del Robot, integran los valores de First Lego League.

Los valores son el pilar fundamental de First Lego League y lo que lo distinguen de otros programas de su tipo. Al adoptarlos, los participantes aprenden que la competencia amistosa y beneficio mutuo no son objetivos distintos, y que el respecto a los demás es la base del trabajo en equipo.

Además la propuesta incorpora dos valores propios.

Gracious Professionalism (Profesionalismo Cordial): fomentar el trabajo bien hecho, tanto el propio como el de los otros, valorar a los demás y respetar tanto a los individuos como a la comunidad.

• Coopertition(Coopertición = Cooperación + Competición): competir, ayudar y aprender de los demás compañeros, equipos y entrenadores.

Durante las 10 semanas de preparación, los equipos guiados por un entrenador construyen y programan a la vez que aprenden cómo encontrar y analizar la información y preparar una presentación de sus resultados de la investigación,que presentarán al jurado en cada torneo. No hay límites para la presentación: poemas, canciones, obras de teatro – de cualquier manera imaginable.

Estudiantes investigan un desafío del mundo real, desarrollan una solución y compiten con sus robots de LEGO.