Cuestionaron acusaciones de corte político de parte de la directora de Turismo de la comuna.

Los operadores turísticos de la zona de Daymán consideran que el nivel de actividad en lo que va del año les ha sorprendido positivamente, teniendo en cuenta que las expectativas de reservas y venta de servicios turísticos eran muy bajas, sobre todo por lo ocurrido en la vecina orilla con la economía de ese país y por la ausencia de visitantes uruguayos por múltiples factores.

Tampoco desconocen que el tipo de cambio favorece la migración local hacia la localidad de Federación, ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Salto por la ruta 14 en la provincia de Entre Ríos, centro turístico que se destaca en el litoral argentino con su evolución en infraestructura y logística.

Con todo, los operadores turísticos de Daymán que están nucleados en la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Daymán (AHGA), transmitieron a este diario que puede destacarse por un lado, la preocupación por la situación general que vive ese destino, el cual apuntan a recuperarlo promoviendo actividades y mejorando el lugar.

Y si bien entienden que los resultados han sido mejores que las perspectivas que tenían en diciembre, todavía están «lejos de la rentabilidad necesaria» para mantener a las empresas en una situación óptima.

Más allá de esto, AHGA respondió a las declaraciones públicas formuladas por la Directora de Turismo de la Intendencia de Salto, María Noel Rodríguez, haciéndole saber entre otras cosas que «no es un momento oportuno de confrontar dentro del sector turístico, situación en la cual la rentabilidad de las empresas han descendido sustancialmente».

MALESTAR

Un comunicado remitido por AHGA a los medios de comunicación hace saber su molestia con las atribuciones de intencionalidad político partidarias que les adjudicó a los representantes de esa organización, la actual directora del Departamento de Turismo de la Intendencia de Salto.

«Luego de las declaraciones públicas realizadas a un medio local por parte de la Dirección de Turismo de la Intendencia de Salto, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Daymán, deja en claro que no responde a ningún partido político, de hecho cada uno de nuestros integrantes tiene la libertad de expresarse y pertenecer a la colectividad política, religiosa, etc. que desee, sin pedir permiso a nadie», expresaron.

«El momento en el que sale nuestra gacetilla informativa es con motivo de la conmemoración de los 5 años de gestión de nuestra asociación civil, donde se repasan las obras y la serie de gestiones realizadas gracias al esfuerzo de todos nuestros asociados ad honorem y trabajamos en pos de una mejor situación para potenciar el destino Daymán», señala el comunicado.

«En estos días y al igual que hace 5 años atrás, comenzamos a reunirnos con quienes serán nuestros próximos gobernantes a nivel nacional y también con quienes aspiran a serlo a nivel departamental, y cualquiera sea el resultado electoral seremos los primeros en continuar generando proyectos para nuestro querido destino turístico», sostiene AHGA.

«Dejamos siempre en claro que los fondos de las obras provienen del Estado, en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través del ministro Víctor Rossi y de la Intendencia de Salto, representada por el Dr. Andrés Lima».

Aclararon que «también la gestión de las obras mencionadas de principio a fin, están a cargo de AHGA, ya sea viajes, reuniones, presupuestos, cotización, supervisión de obras, contratación de profesionales etc».

Aducen que mantuvieron «siempre nuestra discrepancia a la forma de promocionar el Destino bajo el nombre Corredor de los Pájaros Pintados, programa con el cual no nos sentimos identificados y con el que hemos agotado instancias para tratar de tener nuestra marca propia, que nos identifique como Destino turístico fuerte dentro y fuera del país, de hecho el destino termal es el tercer destino más visitado del Uruguay».

«Para finalizar, consideramos que no es un momento oportuno de confrontar dentro del sector turístico, ya que estamos atravesando un tiempo en el que la rentabilidad de las empresas han descendido sustancialmente junto a las fuentes laborales. No gastaremos energías y mucho menos divisiones ya que la esencia de nuestra asociación es aportar y bregar por nuestro destino termal y eso está a la vista», manifestaron en el comunicado.

Y culminaron diciendo «esperemos que la próxima nota de prensa sea para anunciar algo positivo para el destino al que pertenecemos todos».