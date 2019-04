El promedio de ocupación en esa zona es del 75%

En el orden del 75% de las capacidades locativas venía siendo el nivel de reservas en los distintos hoteles de la zona de las Termas del Daymán. Así lo confirmaron a EL PUEBLO fuentes de la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines (AHGA) de Daymán.

Si bien las fuentes estimaron que el nivel de ocupación depende de las reservas que por el momento planteaban ser buenas, hasta el momento los niveles de ocupación de los hoteles no colman las capacidades, a no ser en la Posada del siglo XIX y según lo anunciado desde el propio Hotel Altos Arapey, que está ubicado en aquella zona.

En tanto, desde Daymán, esperan poder contar con una semana que sea positiva, con la visita de turistas de distintos puntos de la región, con el fin de recuperar algo de lo que dicen haber perdido en todo este tiempo, donde la baja afluencia de turistas ha generado que muchos comercios tambalearan para poder mantenerse.

“La ocupación desde el sábado 13 al próximo sábado 20, es del orden del 75%, aunque esperamos que el fin largo, que alcanza hasta el lunes 22 como día feriado, se pueda llegar al 95% de ocupación en general, algunos van a tener más ocupación y otros van a tener menos.

Esa es la línea que se plantea hasta el momento. Vino gente de nuestro país, muy pocos extranjeros, muy pocos, pero por lo menos hay varios visitantes que dejarán su paso por acá y eso es positivo para nosotros”, señaló José Luis Bertolotto, presidente de AHGA y representante de la Posada del Siglo XIX.

“Sabemos que en la semana sale mucha gente, ojalá que el último fin de semana esté completo y que pueda venir mucha gente a Salto.

Eso es lo que deseamos todos, pero no sabemos si podrá darse”, señaló.

La novedad que dejó conformes a los operadores privados es que fue colocado el pago electrónico en Daymán. Además plantearon la posibilidad de que en la parte trasera del parque termal de Daymán fuera reacondicionado como para que se logre conformar un estacionamiento en el lugar, ya que Daymán “cuenta con poco espacio para el estacionamiento y eso pasa a ser un problema”.

Asimismo, señalaron que “creemos que el hecho de acondicionar las termas es algo muy bueno y es un trabajo que la Intendencia siempre se propone hacer por estas fechas, antes que comience la semana de turismo, o por ahí cerca, pero nos gustaría que fuera una política que trascienda la fecha puntual y que siempre se ocuparan de que no solo el parque termal, sino también los alrededores porque es muy importante que se mantenga toda la infraestructura en buen estado”.

Los operadores privados esperan contar con una semana que les traiga un aliciente a lo que viene siendo una temporada mucho más baja que lo que fue en años anteriores, por distintos motivos y factores económicos y sociales que han impactado fuertemente en el turismo.

“Pero eso ha pasado tanto en Argentina como en Uruguay, porque el uruguayo sale pero en la cortita, a dar una vuelta, no gasta y no lo hace porque no tiene, pero a veces los suman en las encuestas y los ponen dentro de las estadísticas para los números”, dijo el representante de un local de comidas de la zona.