Hoy mantienen una reunión con los futuros integrantes del Ministerio de Turismo

A las 11 horas de esta mañana en el Hotel Los Naranjos, los representantes de la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Daymán (AHGA), se reunirán con las futuras autoridades del Ministerio de Turismo, que desde hace dos días están en Salto en actividades políticas, encabezadas por el exdiputado colorado Germán Cardoso.

Junto a él, también están Remo Monzeglio e Ignacio Curbelo que también asumirán competencias en el gobierno que inicia el próximo 1º de marzo. A esa hora, los operadores de Daymán tendrán un encuentro para formularles las preocupaciones que los aquejan, ya que entienden que las nuevas autoridades no están empapadas en lo que vive el comercio de la zona termal cada día, sino que conocen solamente lo que pasa con las grandes estructuras.

Aunque más allá de esto, EL PUEBLO conversó con algunos operadores de la zona termal de Daymán que a su vez integran AHGA los que analizaron cómo es la realidad que deben enfrentar hoy.

«En comparación al año pasado bajó un 40%.Para que te des una idea, en mi caso yo tenía 4 mucamas en enero del año pasado trabajando y en este mes tengo 1 sola», comentó a EL PUEBLO una de las operadoras privadas del sector en relación a la situación por la que atraviesan los empresarios del sector en la zona termal y que la asociación que los nuclea, AHGA, lo ha denunciado permanentemente.

«En una estadística que hice entre los hoteleros la semana pasada el promedio de ocupación fue del 45%. El fin de semana pasado casi no había gente y para este fin de semana (el que acaba de terminar) se espera más de lo mismo», contó la empresaria a este diario.

Asimismo, en los servicios gastronómicos durante el fin de semana «había mesas en todos lados, no había que hacer fila para entrar a comer en ningún restaurante, ya que todos tenían mesas vacías, así es como está el destino Daymán desde hace meses».

Los operadores consultados por EL PUEBLO en las últimas horas, destacaron que «el destino no se está promocionando, no hay acciones de ningún tipo desde las instituciones para promover lo que aquí ofrecemos, así como tampoco hay acciones de recreación o actividades para los turistas que llegan a Daymán», subrayaron los interesados.

Señalaron que tampoco cuentan con «el apoyo de una planificación institucional que ayude a generar las condiciones adecuadas como para ayudar a mejorar la situación, ya que dada la situación geopolítica, estamos perdiendo competitividad y por ende, rentabilidad, así como tampoco nunca hubo una estrategia clara para prever este tipo de circunstancias como las que estamos viviendo con Argentina».

Las quejas de los operadores también van por decir que carecieron en todo este tiempo de tener «un lineamiento de difusión de marca a corto, mediano y largo plazo». Y subrayaron que «en vez de trabajar con la prensa nacional para atraer público al destino, lo que hicieron desde las instituciones públicas fue trabajar con la prensa local para hacer propaganda política. Cuando encima, no hacen promociones para Federación, como lo tuvimos que escuchar hace poco», sentenciaron fuentes del sector.

Asimismo, se preguntaron de dónde saca el gobierno los datos estadísticos que manejan «porque cuentan como turistas que nos vienen a visitar a los argentinos que pasan para el puente de Salto Grande pero que van rumbo a Brasil. Quisiéramos saber cómo pueden tener estadísticas si no saben ni la cantidad de hotelería informales qué hay compitiendo deslealmente con los hoteleros que somos formales y pagamos los impuestos cada mes como nos manda la ley. ¿De dónde salen las estadísticas del departamento de Turismo?», cuestionaron.

Los operadores consultados señalaron que, por otro lado, en 5 años «no hicieron nada para que esta competencia informal que no paga impuestos, haga lo que corresponde, que es formalizarse, en ese sentido el gobierno no asumió el costo político que les genera al tener que asumir nosotros con impuestos todo y algunos nada».

Sentenciaron que «a propósito, esos impuestos que pagamos, son los más altos de todo el departamento y desde la Intendencia de Salto no nos prestan todos los servicios que deberían prestarnos».

Denunciaron que desde la comuna les cobran «barrido, para calles de tierra», algo que señalaron ya es insostenible.

«Cuando señalan que hay muchos turistas en Daymán incluyen también las entradas vendidas al parque termal, que en muchos casos son gente de Salto, o personas que están de paso, volviendo desde otros destinos turísticos donde sí hicieron turismo, pero que son personas que no están alojados acá», criticaron los operadores privados de Daymán que hablaron con este diario.

También cuestionaron que desde el gobierno departamental se tome como proveedor de las estadísticas al Observatorio de la Universidad Católica en Salto, aunque cuestionaron cuál es la fuente de esos datos que después se reflejan en los informes «porque para nosotros no nos reflejan la realidad».