Vieron la estampida de turistas en primera fila

Con las puertas cerradas y un silencio que asusta en toda la zona, así estaban ayer lunes al mediodía las Termas del Daymán, uno de los destinos turísticos más importantes del departamento y de los más visitados de nuestro país.

La fuente que está a la entrada y que había sido inaugurada hace pocos días, construida con sobrantes de dineros públicos que fueron destinados a una obra ya culminada, estaba por primera vez apagada.

Las calles se encontraban completamente vacías, los hoteles estaban cerrados y apenas se escuchaba el desplazamiento de un móvil policial que hacía recorridas por la zona. Un parlante con música desde un comercio frente a la puerta de entrada a termas, era todo el sonido que había.

La estampida de turistas el sábado al mediodía la vieron en primera fila los operadores privados del destino Daymán, cuando sus clientes leyeron un comunicado que circuló en las redes sociales, diciendo que habría un cierre departamental y que quien no saliera a tiempo debería quedarse por 14 días en el departamento.

«Fue un error, un grave error que nos va a costar muy caro, porque tuvimos que ver cómo se iba la gente y al final terminamos tomando medidas impensadas para esta época. Terminamos diciéndole a todo el personal que iban a tener que ir al seguro de paro y nosotros cerrando el hotel», comentaron algunos de los operadores consultados por EL PUEBLO.

Ayer al mediodía, los operadores termales estaban reunidos para elaborar un borrador con reivindicaciones que plantearan las necesidades del sector en este momento.

«Lo vamos a trasladar a Montevideo, al Ministerio de Turismo en primer lugar y después ante quien corresponda. Aún no lo sabemos», expresaron los representantes de la organización gremial nucleados en AHGA.

Por el momento uno de los principales destinos turísticos del país está cerrado y todos quienes viven del mismo están en una situación de alerta pública. «Sabemos también que en Arapey se vivió un caso parecido, que al leer el comunicado del cierre de fronteras, la gente se empezó a ir de manera voluntaria lo que determinó que incluso haya hoteles que tuvieron que devolver plata a los clientes y eso también genera impacto negativo», sostuvieron tras la reunión los operadores privados del sector.

Las preocupaciones han llegado además a otros sectores de la actividad como por ejemplo el comercio formalmente establecido porque la gente no sale de sus casas. Mientras tanto, los servicios de delivery son los que más vienen funcionando.

«Estamos muy preocupados porque se trata de un problema grave que en los próximos días estaremos reunidos con autoridades nacionales para ver cómo seguir», dijo el presidente de la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Daymán (AHGA), Diego González.