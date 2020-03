Ministro Jorge Larrañaga

Las acciones que la Policía realiza desde el 2 de marzo se ejecutan en el marco de las normas y procedimientos del Ministerio del Interior y la Constitución, aseguró el titular de la cartera, Jorge Larrañaga, tras el acuerdo ministerial con el presidente, Luis Lacalle Pou, en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. Señaló los recursos para ampliar el programa de tobilleras electrónicas como un apoyo extraordinario al organismo.

Lacalle Pou se reunió este martes 10 en la Torre Ejecutiva con Larrañaga, quien manifestó, en una rueda de prensa posterior, que abordaron las principales acciones del Ministerio del Interior en materia de procedimientos policiales, la situación de las cárceles y la lucha contra las bocas de pasta base.

El titular de la cartera anticipó «un fuerte combate» en el desbaratamiento de las bocas de pasta base. «Va a ser uno de los objetivos inmediatos de la cartera en todo el país», en conjunto con el desmantelamiento del narcotráfico. La tarea constituirá una de las misiones fundamentales de esa secretaría de Estado, subrayó. «La lucha contra la pasta base la haremos en el marco de procedimientos de denuncias que recibamos y a partir de las autorizaciones que la Justicia nos otorgue para llevar adelante los procedimientos», aclaró.

Por otra parte, el jerarca sostuvo: «Estamos conformes (con los operativos desarrollados) porque entendemos que los procedimientos han sido bajo el imperio de la Constitución y de la ley».

Consultado sobre denuncias a la Institución Nacional de Derechos Humanos de supuesta violencia en determinados procedimientos por parte de las fuerzas policiales, Larrañaga respondió: «Estamos estudiando las situaciones y no hay un correlato cierto entre lo que se ha expresado (públicamente) y lo que ha sucedido (en algunos procedimientos). Eso forma parte de un análisis que estamos preparando desde el Centro de Comando Unificado, observando las cámaras de videovigilancia».

«No está en el pensamiento ni accionar del ministerio ir contra determinados colectivos (sociales)», puntualizó. «Vamos a analizar internamente todos los procedimientos y en las próximas horas tendremos más elementos de análisis», explicó. No obstante, dijo, «no son ciertos y desestimamos algunos hechos que se están alegando. Aportaremos a la Justicia todos los elementos que esta requiera».

«Se pretende colocar a la Policía en una situación de que está abusando de sus prerrogativas y eso no podemos aceptarlo. Tenemos la tranquilidad de que las órdenes impartidas estuvieron en la línea de lo que nos confiere la Constitución y la Ley de Procedimiento Policial», reiteró. En este contexto, Larrañaga llamó a la ciudadanía a «respetar la paz pública y la convivencia».

Consultado sobre los resultados de los operativos de saturación realizados en distintos puntos del país, el jerarca informó que se incautaron drogas y motocicletas hurtadas y se detectaron vehículos también robados, así como personas requeridas por distintos delitos, incluso rapiñas. El entrevistado reivindicó el efecto disuasivo y preventivo de estas acciones.

Respecto de la compra de tobilleras en 2020, anunciada el lunes 9 por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, aseveró que representará «un apoyo extraordinario». Añadió que la iniciativa «puede significar que al disponer de estos dispositivos podamos sustituir órdenes judiciales de custodia que nos llevan a utilizar un número importante de recursos humanos».

EFE