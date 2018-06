Con Adrián Melo, principal de Supermercados Sol del Oeste

Nuestras vidas se han transformado.

Tenemos sobre nuestras manos, un país entero pidiendo auxilio.

¿Cómo enfrentamos éstas situaciones de inseguridad que nos apremian, en un breve plazo?

Perdimos vidas y seguimos en velo, pero esperanzados de poder encontrar una solución.

Confiados en que volveremos a disfrutar de nuestro hogar, nuestra empresa, sin sentirnos obligados a reforzarlos por inseguridad o salir a la calle sin que nada allí nos sorprenda y nos preocupe.

Nos preguntamos muy a menudo, ¿de que forma podemos colaborar y hasta que punto, para comenzar a buscarle un freno a la delincuencia y volver a tener a nuestro Salto turístico, disfrutable, seguro y tranquilo?

Tal vez, simplemente para darnos una cuota de confianza a nosotros mismos, pensando en positivo e intentando por todos los medios, de no caer en las garras de éstas conductas delictivas que nos acechan y en forma violenta.

Les acercamos hoy, vivencias que nos vuelven impotentes. Contando con la suerte de no lamentar pérdidas de vidas, pero si, dejando secuelas en las personas damnificadas.

Nuestro entrevistado: Adrián Melo, propietario de Supermercados Sol del Oeste, asaltado a mano armada en dos oportunidades, con el que así dialogamos:

“Llevamos 23 años trabajando con los súper y nunca nos había pasado un asalto a mano armada y en forma violenta” comienza diciéndonos.

Aunque con unos quince robos por la noche y por año, pero fueron menores.

¿Cómo sucedían y que se llevaban?

Por medio de roturas de vidrieras, porque los sujetos saben que con el tiempo que cuentan, es de un minuto cincuenta para la respuesta de la alarma. Cosas perjudiciales en lo económico, pero no emocionalmente.

Pero últimamente el hecho de apuntarnos con un arma, nos hace trabajar mal. Creando siempre estrategias de cómo hacer para vender más, estamos al contrario, parados en la puerta para que no nos sorprenda la delincuencia.

¿Cuándo se vio violentamente sorprendido por la misma?

En dos oportunidades, asalto a mano armada en el último mes de abril.

En Súper Oeste 1, Orestes Lanza 15 y luego en Sol del Oeste en San Martín 425.

En las dos oportunidades, fue alrededor de las 19.30.

Estaba lleno de gente el local, cuando llegan tres sujetos en una moto, entraron dos de ellos con un tono violento, le pegaron con el revólver al encargado en la nuca, y el tercero que quedó afuera, se vio claramente en la grabación de las cámaras, que antes de entrar al local, se drogó aspirando de una bolsita.

En esa oportunidad, se llevaron $ 23.000 En un minuto quince segundos.

¿Cómo suceden los hechos?

Entraron diciendo: “dame la plata, pero dame lo grande”. Dos de las cajeras, corren hacia el fondo del local y el que entrega el dinero de las tres cajas, es solo uno de los cajeros.

Había criaturas que estaban en brazos de sus madres y fue una situación por demás violenta. Les aseguro que ésos niños, no se van a olvidar nunca mas de lo que vieron. Llegando a esconderse en los depósitos.

¿Había algo en su vestimenta que los dejara identificarlos?

No, estaban dos de casco y uno sin él.

¿Las características del segundo asalto, son las mismas?

Había tres cajeras, pero fue distinto.

La tonalidad no fue violenta. Incluso pidiendo disculpas: “lo hacemos porque tenemos hijos para mantener”. Y se llevaron allí, $ 33.000

De todas formas, apuntadas por un arma no es para nada una situación agradable.

¿Cree que eran las mismas personas?

No, creo firmemente que no. Por la violencia, los del primer asalto, fueron los mismos asaltantes de El Trébol.

¿Cree usted que la visibilidad para el frente del local es importante?

Si, la parte lumínica es esencial y nosotros estamos prácticamente en la oscuridad, ya que la Intendencia colocó lámparas LED muy separadas.

Solicitamos por favor acceder a más iluminación.

Estamos incluso, en un proyecto de hacer una doble puerta con un retardo de cuatro metros, para que al ingresar al local, se deba pasar una puerta, depositar sus cascos y luego ingresar a la otra, por medio de un botón interior.

¿Está conforme con el accionar de la Policía?

Es excelente. Hemos tenido siempre rapidísima respuesta y nos sentimos muy apoyados.

A veces los vemos desmotivados, porque nos dicen que no pueden hacer nada con respecto a los que detienen.

Oigo decir: “es Bonomi el problema”, no, para mí el problema es la justicia.

Le dan muy poca pena al delincuente ¿porque el Juez no tiene pruebas?, así es fácil salir a robar.

Y fundamental, es el tema droga.

Se ataca a las bocas de venta y ¿no deberíamos mirar un poco más a las fronteras con controles exhaustivos, que sea con el ejército donde no hay corrupción?, o por lo menos eso creo.

También sería prudente “apretar todas las clavijas”. Como es el caso del bagallopings, como “atractivo” de Salto. Esa mercadería no cae del aire: pasa por algún lado.

¿Ve inconvenientes en las leyes?

Si, hay soluciones simples bajo mi punto de vista y la nueva ley lo ha perjudicado:

el Policía debería tener más potestades. Está muy desprotegido, tanto como el ciudadano.

Las penas deberían ser reales. Los procesan, pasa un tiempito y los sueltan. Y si son reincidentes darle mas tiempo, pero tiempos reales.

Bien importante y no costoso: instalar una antena anulando la señal de Wi-Fi en las cárceles. Llegan allí los delincuentes, se sacan fotos y las suben a Facebook.

Hacer cárceles en el medio de la nada, con cien kilómetros a la redonda, incluyendo a los militares. Con celulares sin señal y sin televisión.

Darles su tiempo de recreación, pero con una azada en la mano en una chacra, ayudándolos a pensar, aislados, como tiene que ser.

La cárcel tiene que ser un espacio de intimidad para pensar.

El sujeto tiene que reflexionar.

Los derechos humanos hoy, están apuntados más al delincuente, que al ciudadano laburante.

Pero no he perdido la fe y se que se combatirá la delincuencia.

Mary Olivera