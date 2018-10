Autoridades departamentales, representantes de las fuerzas vivas, instituciones de servicio, de la educación y sociales, invitados especiales, colegas comunicadores que nos acompañan, muchas gracias, al igual a quienes nos siguen por la cadena de medios de Salto.

Nos encontramos hoy en esta plaza de la Comunicación, junto al río Uruguay para celebrar el Día del Periodista en nuestro país, establecido por la Ley 16.154 de 1990.

Y como lo hacemos desde hace 28 años, nos juntamos para comentarles sobre el quehacer de nuestra institución, la Asociación de Profesionales de la Comunicación, o APC como se la conoce a nivel popular.

Este año hemos estado acompañando al Sr. Intendente y otros miembros de la Intergremial de Salto en gestiones ante autoridades nacionales, para lograr soluciones a los problemas de la inseguridad.

Estuvimos dando una mano a los padres de alumnos del Liceo 7 de barrio Artigas, buscando ampliar los ciclos educativos y mejoras edilicias para los próximos años.

El 22 de setiembre, la Dirección del Liceo informó a los integrantes de APAL que se había aprobado el funcionamiento de Cuarto año para el 2019 y la construcción de nuevos salones de clases.

A mediados de año, las dificultades que suponía la aprobación de una ley sobre el voluntariado, acaparó nuestra atención. Junto a representantes de instituciones sociales y religiosas llevamos a cabo una campaña que dio sus frutos en los primeros días de agosto, cuando el proyecto volvió a comisión.

Cada 23 de Octubre planteamos algún tema que consideramos de importancia y de interés para la comunidad. Así sucedió con la defensa de nuestras costas, la campaña por el IMAE cardiológico para la región y la posibilidad de lograr que Salto sea distinguida como Ciudad Universitaria, para citar temas de los últimos años.

Hoy nos ocuparemos de la Comunicación, los comunicadores y sus inquietudes.

Hace tiempo ya que estamos en una verdadera campaña electoral y nos llegan las preocupaciones de comunicadores de distintos medios que en algunos casos deben soportar la espera de varios minutos e incluso horas, porque no se respeta el horario de la convocatoria a ruedas de prensa.

También en algunas agrupaciones se hace costumbre organizar conferencias de prensa con público, adherentes de esas colectividades políticas, que se manifiestan abiertamente ante las preguntas de los comunicadores o las respuestas de sus líderes.

Eso sucede además con actividades de organismos públicos, en nuestro departamento, donde no se respeta el trabajo, los tiempos y responsabilidades de los comunicadores.

Hacemos un llamado a los directores de medios para que respalden a sus comunicadores y se busque entre todos, soluciones a esos inconvenientes.

De la misma manera, instamos a las autoridades departamentales y a los responsables de las agrupaciones políticas partidarias para que tengan en cuentan estas preocupaciones.

Hoy en día existen muchos medios y formas de comunicación y lamentablemente en algunos de esos nuevos formatos que permite la tecnología de este siglo, se brindan informaciones dudosas, inexactas y hasta mal intencionadas.

En esos casos nos corresponde también hacer un llamado a la responsabilidad y a priorizar la verdad por encima de cualquier otro interés.

Se vienen tiempos difíciles en diversos aspectos y será necesario apelar a la reflexión, a la cordura y a la defensa de la paz y el diálogo por sobre todo.

Deseamos que la comunicación sea una herramienta válida para cimentar los verdaderos pilares de la sociedad y que no sea utilizada con fines mezquinos.

Quienes vivimos en el interior del país y alejados de Montevideo, seguimos padeciendo la discriminación cuando de distribuir la publicidad oficial se trata. Se sigue priorizando a los medios capitalinos, a pesar de las gestiones cumplidas para revertir esa situación.

Sin embargo, a los integrantes del gobierno nacional y a los dirigentes partidarios todos, cuando vienen a Salto se les brindan amplios espacios para difundir sus propuestas y objetivos, lo que no ocurre en Montevideo.

Nadie desconoce las dificultades económicas del momento ni los esfuerzos que se deben realizar permanentemente para mantener un medio de comunicación y una fuente de trabajo. Seguiremos batallando y esperamos tener éxito.

En la interna de APC, podemos informar que estamos renovando los cuadros directivos y lo que en los últimos años hemos reclamado, lo estamos logrando. Se está desarrollando una reorganización de nuestra asociación que llegó a correr riesgo de desaparecer.

En representación de los veteranos de APC, es decir, Carlos Ardaix, Hermes Machado, Jhon Weston, Luis Pérez, Carlos Ríos, Luis Suetta y también me incluyo, nos sentimos conformes con la renovación que se está dando.

En esta oportunidad queremos hacer una convocatoria a las mujeres que trabajan en la comunicación y que muchas de ellas son socias de APC para que se acerquen a trabajar. Hay espacio y es necesario que participen para mejorar nuestra profesión.

En este sentido, debemos destacar y agradecer a nuestra socia Lérida Peirano, a quien todos conocen como Pelusa. Siempre estuvo trabajando por APC desde un primer momento.

Muchas veces su opinión, su enfoque, sus análisis, reflexivos, meditados, con ese tono femenino propio del género y de su condición de hija, de madre, de esposa, de abuela, de compañera, nos ubicó y nos despejó el camino en distintas circunstancias.

Ni que hablar que en épocas difíciles para APC fue celosa guardiana del patrimonio de la institución y siempre nos animó, nos estimuló a seguir adelante y hoy lo queremos reconocer.

Hoy también queremos agradecer una vez más a los directivos y funcionarios del Centro Comercial e Industrial de Salto que nos han cobijado en sus instalaciones, donde trabajamos muy cómodos y continuamente recibimos su apoyo.

Agradecemos a la Intendencia y en particular a su titular Dr. Andrés Lima y a los directores y operarios de Obras y de Servicios Públicos que atendiendo nuestra solicitud, han dejado en condiciones esta plaza.

Desde hace muchos años presentamos un proyecto para mejorar esta plaza de la Comunicación, sin afectar el entorno natural. Creemos que es tiempo de reflotarlo y actualizarlo.

Es más, estamos dispuestos a colaborar en las tareas de mantenimiento, teniendo en cuenta la importante concurrencia de público de distintas edades que disfrutan de este paseo todo el año y a distintas horas del día.

Qué se entienda bien, queremos colaborar en el mantenimiento de la plaza, porque no somos de solo pedir, de reclamar, de plantear problemas. Nos gusta ser parte de la solución.

En este día, aprovechamos para recordar a los comunicadores que ya no están más con nosotros en esta vida terrenal. Algunos fueron fundadores de APC, otro se asociaron después y algunos no se afiliaron, pero todos trabajaron y dejaron sus huellas en la comunicación de este terruño.

Siempre estarán en nuestra memoria.

A ustedes que nos acompañan hoy aquí, a quienes nos siguen por cadena de radio y a quienes se excusaron de poder asistir. MUCHAS GRACIAS.