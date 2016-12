Hoy en el Aula Magna de la Universidad de la República

El Grupo Coordinador Ecuménico de Salto, compuesto por la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana junto al Coordinador, el Lic. Teol. William Quinteros, convocaron en conferencia de prensa a una jornada de reflexión y debate sobre los “Derechos Humanos, una responsabilidad y un compromiso compartido”. Se anunció que en dicha instancia estará participando el Secretario de Derechos Humanos (DDHH) de la Presidencia de la República, Lic. Nelson Villareal Durán.

Se trata de una instancia abierta a todo el público, tal como lo manifestó Quinteros, quien fue acompañado por el secretario general de la intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia, la directora del área de Género y Generaciones, Nelly Rodríguez, el Obispo Auxiliar de la Iglesia Anglicana, Gilberto Porcal y el Obispo de la Diócesis de Salto, Monseñor Pablo Galimberti.

COSA COTIDIANA

“Esta iniciativa –comenzó diciendo Quinteros- surge a raíz de la conmemoración de los 68 años de la Declaración Universal de los DDHH”, recordando que fue “a raíz del horror de la Segunda Guerra Mundial que se manifiestan, se escriben y se acuerdan esto que llamamos DDHH”.

“Es una preocupación fundamental, por eso es que con este acto y reflexión que queremos realizar en la universidad del norte, que va a contar con el Secretario de la Oficina de DDHH de la Presidencia de la República, el Lic. Nelson Villareal Durán, la idea es presentar a los DDHH no como algo alejado, sino traer esa declaración de los DDHH a la cosa cotidiana”.

MÁS Y MEJORES DDHH

“Nosotros desde el gobierno departamental –expresó Bochia- con gusto nos sumamos a esta actividad”, no dejando “pasar la oportunidad para decir que suscribimos que los DDHH son vigencia, presencia y son una forma de trabajo que nos lleva a buscar mejorar cada día las condiciones de vida de las personas. Va a ser una actividad que nos va a reconfortar, tenemos cifradas esperanzas en el diálogo y en este tipo de actividades, y queremos que Salto participe con gusto, desde las organizaciones sociales, religiosas y políticas porque necesitamos más y mejores DDHH”.

HAY MUCHO POR HACER

“Después de 68 años nos sentimos llamados a reflexionar –sostuvo Portales-, a repensar este asunto de los DDHH, tan amplio y tan cotidiano para nosotros. Cada día nos levantamos impresionados por lo que pasa en Siria y en el mundo. No podemos entender cómo se violan derechos en ese lugar y en tantas partes del mundo, y vemos que todavía, hay mucho por hacer”.

REFLEXIÓN CONSTANTE

Finalmente Monseñor Galimberti expresó que “con mucho gusto adhiero y participo en esta recordación y en este compromiso. Si la toma de conciencia de los DDHH surgió después de un desastre mundial que partió al mundo lleno de heridas, de rencores, de deudas, de dolor, de represión, de persecución, que a veces los dolores nos invitan a una reflexión”.

“Indudablemente que el término DDHH se ha usado a veces a la ligera, como que el derecho es simplemente una cuestión de campaña política y logramos un derecho. Por eso es bueno que se trate de una reflexión constante para ver” si es “como una medalla con la que me condecoran un día y tengo un derecho más. Es cierto, se van explicitando la conciencia, los dolores, los tropiezos, las guerras, los conflictos, la falta de trabajo, la desestabilización familiar, distintas formas de opresión o de marginación, nos invita a pensar si hay algún derecho que está ocultado o pisoteado. En fin, la reflexión será una oportunidad para que cada uno exprese desde su perspectiva la fundamentación, la vigencia y la ampliación”.

“Así que adhiero y participo con gusto para que podamos profundizar y a despolitizar este tan importante tema, porque ya habrá quien diga que esto tiene tal color y aquellos dirán que tiene tal otro color, entonces pongo todo entre paréntesis o lo defiendo porque es de mi colectividad. Así que más allá de las legítimas fuerzas política, gremial o de un grupo constituido, hay una vigencia que va más allá de que cada uno pueda tener su corazoncito”, concluyó el Obispo Galimberti.

Recordamos que esta jornada de reflexión sobre los DDHH se realizará en el Aula Magna del CENUR Litoral Norte (ex Regional Norte de la Universidad de la República) hoy desde las 19.30 horas.