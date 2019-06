Fernando Alonso y la polémica por el Encuentro Regional de Teatro

En nota del martes 28 hicimos público el malestar del grupo teatral salteño Le Varieté, por entender que la obra presentada para participar del Encuentro Regional de Teatro (realizado en la Regional Norte de la Universidad) había sido “censurada” por la organización. En esa nota transcribimos palabras expresadas a EL PUEBLO por el director del grupo, Arq. Jorge Menoni. Posteriormente, este diario procuró también la palabra de uno de los organizadores, Fernando Alonso (encargado de Comunicaciones de la Regional), quien realizó una serie de reflexiones pero “a título personal”, dado que el Director de la institución decidió que “como institución no se respondería”. Lo que sigue es la reflexión de Alonso (los subtítulos fueron agregados por esta Redacción). “Estamos realmente muy satisfechos y contentos”: “El Encuentro Regional de Teatro ha sido todo un logro importante para las actividades culturales que propone la sede universitaria todos los años a la comunidad salteña y de la región. Es la primera vez que organizamos una actividad en este formato de concentración de diversas propuestas artístico-culturales. Estamos realmente muy satisfechos y contentos como resultó esta gran experiencia, y afortunadamente no es solo la opinión del grupo organizador y de los colaboradores más próximos, sino que son las opiniones que nos han llegado y nos siguen llegando de muchas personas, de los teatreros que vinieron desde lejos, de los locales, de docentes, de referentes institucionales, mucha, mucha gente. Esto no quiere decir que todo haya salido bien, y justamente para ello la idea es darle cierre al Encuentro con una reunión de evaluación, en esta semana, para lo cual estamos invitando a todas las personas e instituciones de una u otra forma involucradas. Allí intercambiaremos y sacaremos conclusiones sobre este proceso que es aprendizaje para todos. La primera evaluación surge de que el programa se cumplió de acuerdo a lo previsto y tuvimos una convocatoria próxima a los 1.000 asistentes, entre los espectadores de las obras y los participantes de las demás actividades de foros, conversatorios, talleres, dados en tres días, en cuatro escenario: la Udelar, Sociedad Italiana, El Andén y la Unidad 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (cárcel departamental)”. Alta concurrencia de jóvenes: “Lo más difícil de sistematizar es el aspecto emotivo, porque también tuvo una intensidad emotiva muy fuerte, lo que aportaron las obras, el homenaje a Oscar Bibbó, la presencia de personas privadas de libertad en la jornada del sábado en la Universidad y escuchar sus testimonios en relación al teatro. Fue muy movilizador. Otro aspecto, la alta concurrencia de jóvenes y acá hay que reconocer, valorar, agradecer el rol de muchos docentes de liceo, de UTU, de formación docente, que llevaron a sus grupos de estudiantes, sobre todo el día jueves que el Aula Magna se vio desbordada, con gente de pie. Para muchos de estos jóvenes fue la primera vez que presencian una obra de teatro. Vino un grupo del liceo de Chapicuy, otro de un liceo de Bella Unión no llegó a tiempo con las gestiones, esto repercutió en la región. Después tuvimos salas colmadas que obligó a que quedara gente sin poder ingresar a sala”. El tema del grupo La Varieté: “Sobre el tema del grupo La Varieté, si bien nos llegó el malestar de este grupo, en principio no se realizará una respuesta institucional, simplemente y a título personal porque entiendo que se parte de un mal entendido, un desconocimiento o una confusión que tiene el grupo. Hablar de “censura” es en sí una acusación muy grave, que digan que están molestos o desconformes lo puedo entender, pero censura es otra cosa. Primero porque la gestión la hicimos con Centro MEC, ellos iban a participar porque parte del apoyo de Centro MEC era aportando la gestión con este grupo. En todo caso las aclaraciones tendrían que ser con los referentes de Centro MEC y de eso no ha habido necesidad de ninguna de las partes. Entonces y acá va lo segundo y más importante, que no se da ninguna censura, porque en todo caso sería “autocensura”. La entidad organizadora es la sede local de la Udelar y como en todo encuentro, festival o evento de este tipo hay necesariamente una selección. No hubo censura, simplemente descartamos esa obra por entender que no era apropiada en este marco. Cuando nos enteramos de qué se trataba la obra optamos, creo que con total responsabilidad como organizadores, por no incluirla por no considerarla conveniente sin acompañarla de un marco de intercambio. Se tocan temas muy delicados en un tono de humor. Y a nosotros nadie nos censuró. La obra está en youtube y la gente la puede ver y juzgar. El grupo puede dar la obra donde quiera, más allá de desconocer si está registrada la adaptación o no, porque se basa en un cuento que ellos han adaptado”.

“No aceptamos de ninguna manera que nos acusen de censura”: “Pero una vez que decidimos no incluir esta obra, luego se planteó la posibilidad de que el grupo presentara otra obra, y no fue posible porque en esa segunda obra, una de las actrices no está viviendo en Salto, es decir hasta manejamos esa posibilidad. Sí quiero dejar en claro que buscamos ser muy responsables en este tema, para cada obra se difundió bien incluso a partir de qué edad era apta cada una. Hay normativa y hay un organismo oficial que regula estas cosas, no se puede actuar irresponsablemente, menos en este sentido. Capaz hay falta de experiencia en los integrantes de este grupo de cómo funciona la organización de estos eventos. Hubo dos obras locales que estuvieron en este caso, la del Elenco Departamental (sobre El banquete de Platón) y una obra del grupo Sin tapujos que dirige Oscar Bibbó (Vacas gordas), porque es parte del homenaje a Oscar que este año celebra 60 años en el teatro y porque la autora de la obra, Estela Golovchenko, justamente vino a dar un Taller de Escritura Teatral. Y la obra de Bibbó también fue un aporte de gestión de la Intendencia. Se podrá cuestionar por qué ellos sí y otros no, pero no aceptamos de ninguna manera que nos acusen de censura. Más allá de que considero es muy inmaduro el cuestionamiento se haga en las redes sociales y no con una nota directa a la institución organizadora”. “Para nosotros el tema ni siquiera entra en consideración”: De igual manera otros grupos locales con mucha antigüedad en Salto podrían decir lo mismo, que fueron censurados simplemente porque sus obras no fueron parte de la programación. La participación se da también desde otros lados, no solo con obras. Y siempre se buscó el diálogo, el intercambio en primera mano con todos los grupos, hubo una reunión previa al Encuentro y ahora realizaremos una de cierre. Para nosotros el tema ni siquiera entra en consideración, estamos muy tranquilos de la decisión que tomamos y en la potestad de organizadores.

Y como decía, ahora vamos por la jornada de evaluación, para que más allá de que se repita el Encuentro o no, quede un informe para que si a futuro la Udelar u otros quieren tomar la posta, esa experiencia y sus aprendizajes, queden registrados y no se diluya. Hay mucho entusiasmo en darle continuidad desde muchos espacios y en general lo que se repite muchísimo es la opinión de que a Salto le estaba haciendo falta un evento de teatro de este tipo. Esto nos reconforta como institución, tener esta interacción con la comunidad toda”.