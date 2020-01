Jorge Lavarda

En su reciente visita a Salto EL PUEBLO tuvo la oportunidad de conversar con Jorge Lavarda – uno de los insignes fotógrafos entrerrianos con proyección internacional en sus trabajos, puesto que ha sido elegido por grandes astros de la música tales com Pablito Ruiz, Abel Pintos y otros.

Se define como autodidacta en su profesión y sus comienzos se remontan a su adolescencia en su pueblo natal – Chajarí – etapa en la que su madre jugó un rol fundamental en su vida – puesto que a edad temprana quedó huérfano de padre. “Creo que la base principal de cualquier ser humano es la educación y el amor que puede prodigar una familia” – afirma.

Jorge Lavarda supo desde niño que era atraído por el mundo de la imagen y con una máquina Kodak comenzó a hacer sus primeras incursiones en la fotografía, poderosamente s educido por la naturaleza. “El ejemplo de mi madre fue lo que me llevó a crecer y a batallar en la vida” – sostiene.

– Su usted proyectara en una fotografía algunas instancias de su niñez. ¿Qué tendría la misma?

– “Sin dudas la imagen de mi madre Amelia… que es lo que representa lo que soy hoy.

-¿Cuándo comienza a despertarse en usted el gusto por la fotografía?

– “Como a los doce años… en el camino de mi vida y de mi crecimiento se cruzaron fotógrafos de paso que ponderaban mis fotografías y yo no me daba cuenta. Salí a trabajar desde muy joven y cuando vino mi remuneración mensual empecé a invertir en herramientas para la fotografía.

Cabe destacar que Lavarda es un fotógrafo muy polifacético… no solamente se dedica a la fotografía social, sino también es observador de aves, de flora, fauna, fotos macro y artísticas.

A medida de que fue creciendo fue formándose en la fotografía y afianzando su talento.

A los 17 años culminó Secundaria y en ese entonces adquirió una máquina Praktica de origen ruso que encontró en casa de su hermana. La máquina a su vez tenía un kit con teleobjetivos y lentes, lo que le permitió ampliar su horizonte de posibilidades profesionales, pues empezó a tomar fotografías de los partidos de fútbol.

A los 17 años fue contratado para tomar fotografías de una boda, que resultó ser la del intendente de Chajarí de aquel entonces.

Su gran capacidad creativa lo llevó a trabajar como reportero gráfico en el entonces diario Tribuna de Chajarí, cuyo director era Jorge Carlos Ballay – actualmente vincula do al Gobierno de Entre Ríos.

Lavarda fue armando su equipo, dando comienzo a su trabajo de fotografía social y paralelamente se dedicó a las fotografías de automovilismo y también de imágenes desde parapente.

“A los 17 años en el viaje a Bariloche vi mi oportunidad comercial— hice fotografías con el colectivo en movimiento y esas fotos fueron expuestas en la vitrina de la casa de fotografías donde llevé a revelar las mismas.

La mitad del viaje me lo pagué con fotos que vendí.” – rememoró el fotógrafo.

SU EXPERIENCIA CON EL ARTISTA PABLO RUIZ

Jorge Lavarda ha viajado muy poco al exterior…. ha desarrollado su profesión más bien a lo largo y ancho de su país.

Ha hecho la gráfica del cantante internacional Pablo Ruiz en su gira por Chile, Uruguay y Perú. También ha sido contratado para fotografiar a consagrados modelos y artistas.

Su personalidad intrépida lo lleva a tirarse en parapente para captar las imágenes más increíbles.

¿Sigue siendo hoy autodidacta en su trabajo?

– “Absolutamente… me he dedicado mucho a tomar imágenes de mi país, a los artistas, al automovilismo y la tapa del último cd de Pablito Ruiz intitulado Tu Nombre”.

También me he dedicado a tomar fotografías de los partidos de polo y reconocidas figuras como Adolfo Cambiaso.

-¿Cuáles son sus colores preferidos?

– “El azul Francia, el ocre… soy hincha de River pero me gusta los colores de Boca (risas). Me siento poderosamente atraído por la naturaleza”.

– ¿Cuáles son sus aspiraciones?

– “Vivir… y ser un tanto reconocido… porque los reconocimientos deben llegar en vida”.