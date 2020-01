Nació el 10 de enero de 1917, por lo que el pasado viernes festejó sus 103 años. Hablamos de un muy conocido y apreciado salteño: Orlando Menoni. Desde EL PUEBLO nos hemos referido a él en varias oportunidades, destacando por ejemplo que si habla de política, su lucidez mental le permite recordar cada una de las Elecciones que ha vivido, así como también los festejos en las cuatro veces en que Uruguay salió Campeón del Mundo en fútbol.

Ayer, en diálogo con sus familiares, estos dijeron que «está lo más bien; con mucha ilusión se operó hace unos meses de cataratas en el Hospital de Ojos y diríamos que está bárbaro». Pero además, comentaron que Orlando será protagonista de una película que está realizando su nieta, la reconocida cineasta Alicia Cano Menoni, y que será estrenada este año. Se trata de una especie de documental titulado «Bosco», en referencia al nombre de la ciudad italiana de donde llegó el abuelo de Orlando.

«Él nunca fue a ese pueblo de donde vino su abuelo, un pueblo donde hoy viven doce personas, pero por los cuentos que le hizo su padre, los que le hace Alicia y le hacemos otros familiares que hemos ido, te habla del pueblo y de las personas de allí como si las conociera», dijeron.

Hace cinco años, el Esc. Enrique Cesio, en la página 120 de su libro «Memorias Ilustradas», justamente lo «ilustraba» mediante una estampa titulada Un personaje, con estas palabras: «Cuando uno conversa con alguien que a los 98 años se acuerda de vida y milagros de todo lo vivido, queda asombrado. Una mañana reciente lo fui a ver a su casa y me respondió al toque todas las preguntas. Lo había conocido siendo un gurí como cantinero de Salto Uruguay, me confirmó que estuvo allí entre el 47 y el 52. Después me contó de cómo lo llamaron para hacerse cargo de la Confitería Oriental. De su expansión comercial, de sus productos insuperables, de aquellos Palos de Jacob (merengue, dulce de leche o crema chantilly y envoltura de caramelo). De cómo los domingos vendían mil empanadas de hojaldre. De que en 1961 hizo 360 fiestas de 15, casamientos, despedidas, etc. También recordó haber ido mucho a Livramento y de hacer la celebración de la inauguración del Puente de la Concordia (Artigas – Quaraí) con los presidentes Pacheco y Garratazú o el almuerzo de Pacheco y Onganía, cuando la conexión eléctrica Salto – Concordia. Cuida su jardín (me regaló una hermosa planta), me dijo que no era un «personaje». Pero lo es. Se llama Orlando Menoni y muchos lo quieren mucho».