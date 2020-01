En climas templados como es el caso de nuestro país y sobre todo en el norte, se presenta la Otitis externa.

A algunas personas puede sucederles en los meses de verano, cuando es más frecuente el baño en piscinas, entre otros motivos que darían lugar a presentarla.

Otitis externa, trata de una infección instalada en nuestro conducto auditivo y puede estar provocada por diferentes bacterias u hongos.

Siendo éste un tema amplio, convocamos al especialista, Dr. Otorrinolaringólogo Carlos Altuna y es de ésta manera, que nos brinda sus conocimientos:

¿A que le llamamos Otitis externa?

Otitis es el proceso inflamatorio del oído, afectando al pabellón y conducto del mismo, o la parte del oído medio, que es lo que normalmente le llamamos oído y donde se amplifica la audición.

Son episodios infecciosos básicamente de la piel y del pericondrio, del pabellón y del conducto auditivo, que se presentan por contaminación bacteriana, humedad en la piel o por micro traumatismos, con cualquier maniobra externa que se realice.

¿Existe más de una Otitis externa?

Bajo del punto de vista infeccioso, son dos: la Otitis externa por agua o por micro traumatismos auto inducidos y la Otitis media, que es un proceso inflamatorio del oído medio, vinculado generalmente a procesos infecciosos rinofaríngeos.

Pero si de Otitis hablamos, el tema sobre ellas es muy amplio, son en su gran mayoría frecuentes, algunas aún más, según la época del año.

Es por ello, que en épocas de playa, son más comunes las externas. Pero eso no significa que no haya Otitis media, bacteriana o viral, u Otitis media aguda o crónica, específicas o inespecíficas, dependiendo de qué tipo de germen sea.

¿Cuáles son las principales características en Otitis externa?

Mantienen un proceso de tiempo, demorando en retirarse. Con sordera si se hincha lo suficiente, motivada por un edema de piel que excluye al conducto auditivo externo.

¿Entre sus síntomas se encuentra el dolor?

Si, simplemente con un movimiento inducido al pabellón de la oreja.

Eso hace que la persona afectada, no pueda dormir durante sus horas de sueño, ya que al tocarse la oreja siente el dolor, asi como cuando se viste o se desviste, con un simple roce, se produce.

¿Cuáles son los factores de riesgo en Otitis externa?

La humedad y el traumatismo, para este caso de Otitis infecciosas. En éste último, por motivos de introducción de cotonetes, andulines o todo objeto que se suele utilizar llevándolo al oído, cuando éste pica o muchas veces cuando esa persona siente que está un poco sorda y piensa que de esa forma, se va a solucionar el problema.

Eso puede generar un escema de piel, como en cualquier otra parte del cuerpo que le produce ese prurito.

Frente a los rascados, se puede lesionar y es allí cuando desemboca en una Otitis externa.

Pasa además, cuando la persona se baña y queda humedad dentro del oído, sobre todo en el verano.

En Salto, puede llegar a desencadenarse durante todo el año, ya que estamos en un lugar de turismo anual, con piscinas de agua termal, entre otras situaciones.

¿Cuánto dura su proceso?

Va a depender mucho del cuidado que mantenga.

Puede existir algún otro factor para que ello se perpetúe, como es en el caso de las personas diabéticas, que si no están con un buen control, puede desencadenarse una Otitis externa maligna, que es muy grave.

Es por eso que decíamos, que Otitis es un tema amplio.

¿Entre los primeros síntomas, siempre está el dolor?

Habitualmente sí.

Puede existir también, sensación de oído tapado.

Luego de zambullirse en el agua, puede sentir que le quedó una burbuja en el oído y aún, intentando hacer diferentes maniobras (sacudir la oreja, pequeños golpecitos) no consigue que se retire la sensación.

¿Qué sucede cuando no nos podemos liberar de ella?

Muchas veces, si no encuentra la solución para quitar esa humedad, puede desembocar en una Otitis externa.

También influye el inóculo bacteriano que puede haber en el lugar que se está bañando, por ejemplo.

No es lo mismo hacerlo en una piscina donde el agua circula, en un río no contaminado, etc. Todo va a depender del lugar donde se encuentre.

Siempre es conveniente que el agua de la piscina donde nos bañamos, circule, se desborde en forma permanente.

Además, el mecanismo de higiene que muchas veces se utiliza, como el cotonete, está mal concebido. La gran mayoría de las veces, empeora todo.

¿Puede culminar en una consecuencia grave una Otitis externa?

La consecuencia en un oído sano que se moja o se traumatiza, es que haga una Otitis externa.

Hay otros oídos que no son tan sanos. Como es el caso de algunos que tienen una perforación, entonces en una zambullida, puede desembocar en una infección del oído medio a través de la perforación, sin que exista una Otitis externa. Porque es un inóculo directo hacia el oído medio, que es una cavidad que normalmente no está expuesta al medio exterior. Está por medio de una vía digamos, indirecta con sus defensas.

Pero no es bueno hablar de consecuencias graves, salvo aquellas que realmente lo son, como las infecciones en diabéticos, que pueden llegar a tener una Otitis externa maligna, por un determinado germen contra el que el diabético se defiende muy mal y hay que hacer un tratamiento mucho más intensivo y con otras características que la Otitis externa común.

Esto puede suceder en diabéticos o en personas que tengan una merma en sus defensas, no en una persona normal.

¿Puede llegar a manifestarse pus en algunas ocasiones?

En Otitis externa, sí pude haber pus. Porque ahí la piel por la infección se puede necrosar y formar una suerte de tejido, que lo limpia o aspira, quedando blanquecino (tejido muerto).

Pero no supura en forma crónica, porque de ser así, nos hace pensar en otro tipo de problema, más de oído medio con toda la cantidad de cuadros que existen.

Pero la infección de Otitis externa, básicamente tiene que ser interpretada como lo que es: una infección de la piel, en un receso. Porque la parte externa del oído, es una suerte de receso de la piel.

¿Cómo afecta en niños la Otitis externa?

Exactamente igual que en un adulto.

Puede llegar a variar algunas situaciones, porque probablemente tienden ellos a jugar más en el agua.

¿Puede volver a repetir?

Todas las veces que se de en las mismas condiciones que se dio cuando se inició.

Y en caso de que repita algunas veces, puede tener consecuencias como Estenosis de conducto.

Tratamiento

“Básicamente se lo realiza con tópicos auriculares, puede ser con analgésico para tratar el dolor y excepcionalmente se puede recurrir, dependiendo el grado de infección, con antibióticos (vía oral o intravenoso) o corticoides, para disminuir la inflamación.

Yo soy afín a los corticoides tópicos, pero los que son por vía sistémica, por un proceso de piel, no me convencen mucho. De todas maneras, es en forma excepcional que se utilizan.

También ha que evitar traumatismos y zambullirse en el agua. No mojando ése oído ni siquiera con el de la ducha, por lo menos por quince días luego del episodio”.

¿Existe la posibilidad de prevenir problemas de oídos en cuanto a Otitis?

Si existe. Deberíamos tener generalmente la precaución al dejar el baño, de ponernos unas gotitas de alcohol blanco de 70 grados (alcohol medicinal), ya que cuenta con un alto índice de probabilidad de que estos cuadros disminuyan o no sucedan. Generalmente yo lo utilizo en el tratamiento.

¿Cuál es la diferencia de la tasa en grados del alcohol como bactericida en estos casos?

La tasa entre el alcohol de 70º y el de 95º, es muy parecida. Simplemente uno va a arder un poco más que el otro, pero su función es prácticamente la misma.

Consejos y sugerencias

“Para otitis externa, debemos tener la precaución de que cada vez que nos sumergimos, el cuidado debe estar presente.

Si en alguna ocasión nota que le ha entrado agua al oído, colocarse unas gotitas de alcohol blanco de 70º, o alcohol bórico en el mismo, con el fin de quitarle a la piel la humedad.

Haciéndolo, es poco probable (no imposible), de que se le manifieste una Otitis externa.

Todos contamos con cera en nuestro oído que a su vez, tiene un pH ácido, para que no tengan acceso los gérmenes. Si ésta se moja, se transforma en pH alcalina, permitiendo la entrada de gérmenes.

A su vez, un poco de cera que no altere su audición, puede oficiar de pequeña represa y utilizando el mencionado alcohol, al evaporarse, disuelve el agua.

Y en piel seca, no se producen infecciones”.

Mary Olivera.