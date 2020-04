Desde hace casi ocho años Gustavo Piastri está al frente de la tradicional pizzería salteña «Las Mil y Una», de calle Uruguay al 900, que lamentablemente, dada la situación de emergencia que vive el país, debió cerrar sus puertas a los pocos días de desatarse la pandemia por Coronavirus en nuestro país. En estas palabras, Piastri narraba en reciente diálogo con EL PUEBLO la situación que está viviendo: «Más que quietud es incertidumbre de cómo se desarrollará la pandemia y el alcance que pueda tener, y en el tiempo que vaya a llevar. A su vez te causa estrés de cómo se presentará el futuro, porque las obligaciones continúan exactamente como si estuvieras funcionando y al momento no he escuchado ningún anuncio formal para las PYMES (pequeñas y medianas empresas) y el tiempo pasa, siendo que el negocio salteño viene arrastrando hace mucho tiempo, como es sabido, la diferencia de cambio con Argentina y Brasil, el consumo generalizado que ha tocado todos los rubros y lo ha sufrido todo el litoral y la frontera con Brasil».

Puntualmente sobre su pizzería dijo que: «hemos mandado al seguro a la mayoría del personal por tiempo indeterminado, y lo preocupante es que como negocio tenés obligaciones que no esperan, que llega el día y tenés que cumplir, y ese mismo problema lo tiene el personal. En otras palabras, nadie estaba preparado para esto y los comerciantes esperaremos el momento que nos toque alguna solución del gobierno, porque las PYMES sumadas a nivel país somos las grandes fuentes de trabajo».