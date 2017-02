Pablo Godoy-Estel, salteño productor de cine ganador del premio Goya 2017 por el documental «Frágil Equilibrio», será el encargado de inaugurar los encuentros «Hablemos de innovación», organizados por la Incubadora de Empresas Gepian, de Salto.

En el marco de estos encuentros, Godoy expondrá sobre las grandes posibilidades de la innovación para el cine y cómo se pueden aprovechar para crear y generar su propio trabajo con sus capacidades.

El productor, que estrena «Frágil Equilibrio en Salto el 4 de marzo, enfatiza en que para su trabajo es fundamental no estructurarse, sino siempre estar inmerso en la creación y en la innovación. Por decisión propia, Godoy vive en Salto y desde aquí produce cine para el mundo. Asegura «qué sería de mi si no innovara todos los días».

«Frágil Equilibrio» es un largometraje de historias disímiles que ocurren en distintas partes del mundo y las confronta. Rodada en Uruguay, Japón, España, Marruecos, Hong Kong, Estados Unidos, Catar, Reino Unido y Chile; el documental proyecta una mirada sobre temas globales urgentes y ofrece varias reflexiones del expresidente de Uruguay, José Mujica.

Los encuentros «Hablemos de innovación» son organizados por Gepian con la finalidad de difundir qué es la innovación, qué metodologías existen para innovar y cómo postular las ideas innovadoras con perfil de negocio a las convocatorias de la incubadora, a través de la cual se puede acceder a un capital semilla de 725.000 pesos uruguayos.

«Hablemos de innovación» se realizará los jueves de marzo a las 19.30 horas en la Incubadora de Empresas Gepian (Artigas 652). El primer encuentro se realizará el 9 de marzo con Godoy. Continuarán el 16 de marzo con el tema qué es valor diferencial en los negocios, a cargo de Roxana Oliveri y Diego Hernández, ambos de Gepian. El jueves 23, el técnico Nicolás Remedi hablará sobre creatividad para la innovación y el jueves 30, Óliver Socas abordará cómo crear un negocio innovador con métodos ágiles.

En cada encuentro se difundirá la convocatoria de Gepian, cuyo cierre es el 15 de abril. El formulario de postulación está disponible en www.gepian.com.uy.

La Incubadora es un espacio en donde los proyectos de negocios innovadores o con valor diferencial reciben financiamiento no reembolsable de 725.000 pesos uruguayos, aportados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y asistencia técnica para lograr su pronto desarrollo como empresa y contribuir a la creación de empleos y al fortalecimiento de la economía regional y nacional.

Gepian está ubicada en la planta alta del Centro Comercial e Industrial de Salto (Artigas 652). Datos de contacto: contacto@gmail.com o al teléfono 473 32425, internos 107 y 111.

La Incubadora de Empresas Gepian es un proyecto gestado en Salto Emprende, ejecutado desde el Centro Comercial e Industrial de Salto y financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).