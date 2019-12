El artista plástico, creador, docente y actor Pablo Sánchez – luego de cumplir una amplia agenda cultural el aún presente 2019 – hace un balance muy positivo de lo cumplido.

“Reflexionar a través de lo escrito deja un sabor de insuficiente, una sensación de que faltan cosas por compartir, por entregar. Me quedo con el poder de la mirada, de su efecto cautivador.

La mirada está cargada de todas las pasiones, es el instrumento de las órdenes interiores: mata, fascina, es un rayo que seduce en tanto que expresa” – declara.

“La imagen para mí ha sido el motor de acción. Y cabe la siguiente reflexión, para compartir: Una imagen es una visión que ha sido creada o reproducida.

Es una apariencia o conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el instante donde apareció por primera vez y preservada por unos momentos o unos siglos. Toda imagen encarna un modo de ver. Incluso una fotografía, pues las fotografías no son como se supone a menudo, un registro mecánico.

Cada vez que miramos una fotografía somos conscientes, aunque solo sea débilmente, de que el fotógrafo escogió esa vista de entre una infinidad de vistas posibles.

Esto es cierto incluso para la más despreocupada instantánea familiar.

El modo de ver del fotógrafo se refleja en la elección del tema.

La importancia de la imagen en todas las disciplinas artísticas es importante y en lo personal fundamental.

Las experiencias durante el año fueron confirmando aún más esa visión.

El modo de ver del pintor se reconstituye a partir de las marcas que hace sobre el lienzo o el papel. Sin embargo, aunque toda imagen encarna un modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de ver.

Las imágenes de hicieron al principio para evocar la apariencia de algo ausente.

Gradualmente se fue comprendiendo que una imagen podía sobrevivir al objeto representado; por tanto, podría mostrar el aspecto que había tenido algo o alguien, y por implicación como lo habían visto otras personas.

Posteriormente se reconoció que la visión específica del hacedor de imágenes formaba parte también de lo registrado.

Es en ese aprendizaje continuo en el que espero el próximo año”.

LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO

“El cuerpo nunca miente” dijo en su momento Martha Graham y agrego: “Lo importante es ese único instante en el movimiento. Darle sentido, importancia y vitalidad.

No dejar que se desvanezca sin ser percibido.”

Desde ese momento y complementado con diversidad de experiencias y encuentros me convencí de que las acciones del cuerpo revelan la mente y pueden decir verdades no comunicables en otras maneras.

Mostrar desde el cuerpo el conflicto a través de las diversas disciplinas artísticas me motivo a seguir, seguir desde el deseo de hablar con y desde el cuerpo.

Tengo claro que la vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar.

La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante; explicamos ese mundo con palabras, pero soy un convencido que las palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él.

Nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. Lo que sabemos o lo que creemos afecta el modo en que vemos las cosas.

El hecho de que la vista llegue antes que el habla, y que las palabras nunca cubran por completo la función de la vista, no implica que esta sea una pura reacción mecánica a ciertos estímulos. Nunca miramos solo una cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos.

Las sensaciones en este viaje creativo se viven como si no se pudiera escapar al dolor, es contraerse hasta lograr volver el cuerpo exiguo y estirarse para buscar huir dentro de sí mismo. Un cuerpo que sufre, se lamenta y se mueve en consecuencia, sabiendo sin saber que el dolor no irá a ninguna parte, se materializara en otras cosas.

Experimentar desde el cuerpo me llevo a confirmar que el cuerpo dice lo que las palabras no pueden decir, es como la lengua oculta del alma.

Los encuentros vividos hasta el momento dirigen mi mirada hacia no pensar en las cosas que hice; sólo en las cosas que quiero hacer, en las que todavía no he hecho.

Mi obsesión es decir siempre cosas nuevas, por lo menos desde mi punto de vista, no quedarme en un lugar inmóvil, fijo. Los chinos dicen que no existe nada fijo, que la única cosa eterna es el cambio.

El cuerpo como cosa… Como pedazo de carne

Como objeto de consumo… Y de misterio también

Carne o piel… Superficie

Cosa en sí misma… Masa que se vacía

De su significado… Escapa su misterio

Queda solo la cubierta… Piel que es cuero

Que es pandereta… Cosa para dar golpes

Un maniquí… Puede estar más vivo

Puede tener más misterio…Posibilidad de morir

Mortalidad de un objeto…

Cada vez me convenzo más que los objetos tienen una vida propia; pueden desecharse o romperse y transformarse en distintas cosas, sin ilustrar y sin responder a una forma lineal de la realidad sino que la retándola dándole una dimensión alternativa.

Prefiero la acción de la pregunta, escapar a las certezas, porque muchas veces se elige la certeza para sacarse los problemas de encima; por eso prefiero la duda.

Es por eso que propongo un nuevo talante ante la realidad: el cultivo de la curiosidad, de la observación, del interés, de la atención hacia la propia realidad ante las situaciones cotidianas, las relaciones de cuerpo a cuerpo. La conexión con la realidad normal de cada día, con la vida, es el punto de partida, como una de las necesidades más acuciantes de desarrollar del sentido estético. La mirada a lo cotidiano como un modo de estar despierto ante la realidad plural como un modo, un método para aprender y desarrollar nuestro conocimiento.

Mi inquietud es poner el acento no en lo que percibimos (conocimientos, ideas, conceptos), sino en el modo como percibimos, en el interés por conocer, en ampliar nuestra capacidad de percibir mejor.

No es un problema de cantidad de lo conocido, sino en cualidad de nuestro conocimiento y de aptitud frente a la realidad.

Tengo claro, lo defiendo y lo comparto que cuanto más se mire, se observe, se experimente, cuanto más se aprehenda y asimile, tanto más rico y productivo será nuestro saber… nuestra capacidad de imaginar y crear.

Me siento libre , lo disfruto y lo reproduzco desde la base de que la mejora de la capacidad de atención, de incremento de la sensibilidad, de acrecentamiento de la curiosidad activa ante la realidad, amplia, profundiza y mejora nuestro talante de ser autónomos, de romper estereotipos y clichés, esto es, ser libres.

El termino de libertad, entendido como una actitud personal, consciente y creadora.

El Arte, en el sentido más amplio y profundo indica fundamentalmente ese talante de libertad, de encuentro y respuesta ante la realidad de manera personal.

El Arte está ahí, pero sin personas capaces de sentir, no será nada. La pregunta que se podría plantear seria, que significa el Arte para las personas? Estimo que el centro de la cuestión, son las personas enfrentadas e inmersas en la realidad, plural y dispuesta a ser interpretada. El Arte esta indudablemente en nosotros, el sentimiento de la belleza está en nosotros, la capacidad de emocionarnos. Por tanto nos interesan las personas, su sensibilidad, su capacidad crítica reflexiva.

Mentes libres y creativas, capaces de comprender para transformarse y transformar a su vez esa realidad.

Seres humanos dispuestos a asimilar desde su cuerpo las múltiples aportaciones que toda la realidad les brinda, y poder disponer entonces de otra dimensión, la estética.

Entendida como una manera especial de observar y emocionarse ante las cosas.

En lo personal esto sería imposible sin el encuentro compartido con ellas, sin la escucha, sin la piel receptora de afecto, sin Ileana, Catalina y Coralina”.