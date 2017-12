El artista Pablo Sánchez – en su reflexión sobre la actividad 2017 destacó.”Ha sido un año que me permitió conocerme un poco mas a través de las demás personas.

Muy enriquecedor en cuanto a los hallazgos respecto a la búsqueda estética.

Si bien no es algo que me inquiete de vez en cuando doy una mirada hacia lo ya transitado para tomar impulso para recibir lo que se vendrá y esa acción me ha cargado de ganas de seguir inventando, de seguir efectuando preguntas que motiven la acción.

También fue un año de perdidas y entre esas perdidas hay una que generó un impacto gigante.

Esta ausencia generó mucho dolor que gradualmente fue transformándose en creación. Los sentimientos encontrados se conjugaron y fueron el trampolín para seguir.

Año de variados encuentros, de variados desencuentros y de varias sorpresas.

Considero de que vivimos un momento de ausencia de sorpresas y de vivencias de aventuras.

Lo inesperado se lo deja a un lado y s