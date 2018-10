Pablo Sánchez – integrante del grupo Kalkañal Teatro es un artista y docente que ha apostado a evolucionar dentro del arte escénico y la creatividad.

Hoy nos comparte su experiencia personal y reflexiones dentro de este camino que le presenta día a día nuevos desafíos. “Tener la posibilidad de jugar a inventar, de caminar por caminos que a primera vista parecen no tener relación pero que al recorrerlos las conexiones son infinitas.

Visualizar el todo, sorprenderse para seguir inventando, para seguir buscando, para seguir preguntando.

Los encuentros con las personas me permitieron ir dibujando mi propio camino y sigo en ello” – afirma.

Pablo Sánchez propone accionar artesanalmente desde la pregunta para hacerle una trampa a las verdades inamovibles ha sido y sigue siendo parte del juego.

“Mi postura se desarrolla en un dialogo con la realidad subjetivo-objetiva.

Esa situación que me permite vivenciar aventuras escénico – plásticas.

En definitiva la búsqueda se centra en establecer una relación entre lo escénico y lo plástico.

El camino de las preguntas, que muchas veces es complejo… lo tengo claro que es sacrificado y para nada rentable, la satisfacciones pasan por otros lugares, por otros estadios cargados de conflictos que derivan en resoluciones estéticas y creativas.

Abordo las diferentes propuestas desde un comprometimiento extremo; eso significa: trabajo, más trabajo, más trabajo; posicionado en el lugar de que todo parte de nuestro cuerpo como receptáculo de las emociones, ese es el inicio, el motor.

Uno de los atractivos materializada la propuesta es lo que sucede en el entre, en el intersticio.

Lo que si tengo claro es que el valor estético no está ni en el objeto, ni en el sujeto; este es sólo un instante exclusivo de una relación sujeto-objeto, pero es a través del sujeto que nos enteramos en sí de su experiencia contemplativa; el sujeto es quien lo construye, pero necesita la relación con el objeto para producir la construcción.

De modo que, aunque el objeto tiene características propias, en tanto que posee un lugar en el espacio y tiene posibilidad estética, necesita de un sujeto a quien esas características lo afecten de manera individual tocando su sensibilidad. De esta manera, el sujeto experimenta el valor estético, y se lo atribuye al objeto contemplado.

Y otra cosa: el binomio es inseparable. El artista crea a partir de un cuerpo, el suyo.

Esa es su primera herramienta de trabajo. La percepción del mundo para el artista se da a través de sus sentidos.

Por medio de su percepción corporal, crea imágenes y conceptos.

«Prestando su cuerpo al mundo, el pintor convierte al mundo en pintura» dice Merlau-Ponty.

Para él, el cuerpo es un lazo entre visión y movimiento: Mi cuerpo móvil cuenta en el mundo visible, forma parte de él y es por esto que puedo dirigirlo hacia lo visible (…). El enigma está en que mi cuerpo que es a la vez vidente y visible. Él, que mira todas las cosas, puede también ser mirado y reconocerse en lo que ve desde el ‘otro lado’ de su potencia vidente. Se ve viendo, se toca tocando, es visible y sensible. (Merleau-Ponty, M. 1964).

La cita anterior me lleva a confirmar que: Al ver y al tocar, constatamos la realidad objetiva, pero nuestros cuerpos son también el receptáculo de la realidad subjetiva proveniente de nuestras emociones.

Las diferentes propuestas contienen algo importante: no todo pasa por el discurso y la representación, más bien se trata de una ascética reivindicación de la liturgia, del ritual; el ritual objeto – representación – participante.

-¿Cómo fue formándose en el camino del arte?

-“Mi formación fue mixturada como mixturadas son las propuestas en las cuales me involucro.

La inquietud, hablando teatralmente por el encuentro de otras dramaturgias me llevaron al intento de descubrir los caminos hasta el momento inexplorados. Las relaciones con personas y experiencias diversas me permitieron y me permiten nutrirme constantemente, redescubrirme conversando con las incógnitas.

El carnaval, la murga, el teatro, lo plástico y el cuerpo … la imagen – concepto… mundos que me cautivan.

Demás está decir que todo sucede porque existen las personas que permiten esos diálogos, que me invitaron a dar el paso.

Las pretensiones respecto a que se pretende transmitir desde al arte son variadas como variadas son las personas y sus intereses. Partimos de la base de que si se produce artísticamente es porque se tiene algo para decir y desde allí la carga es importante.

En lo personal es pretender generar aperturas, encontrar canales de comunicación a través del hecho artístico. Invitar a practicarse preguntas a sí mismo. Que la propuesta artística continúe en la cabeza del participante, que se prolongue y se haga carne en su cotidiano. El hecho artístico como disparador de emociones; esto tiene que ver más con el sentir que con el entender”.

-¿Qué lo motiva a involucrarse en nuevos descubrimientos?

-“El riesgo, el entrar en conflicto, ver al hecho artistico como algo vivo, movil, cambiante. Rescatar su caracter efimero. Vivenciar los momentos de transformacion, escapar al sedentarismo

Tambien la experiencia de rescatar los momentos,las situaciones, los espacios, los objetos y redescubrilos… llevarlos a la situacion de representacion me parece muy motivador”.

-“A lugares que me permitan seguir compartiendo preguntas. A seguir motivandome y motivando con eso de que siempre existen otras maneras de hacer lo mismo. Llegar a conocer personas, lugares que me sorprendan, que me arrastren a vivir aventuras creativas. El paso ya esta dado junto a las personas que quiero, mi familia

Creo que todo es posible si lo que haces es compartido, si se ve atravesado por sentimientos encontrados. Con Catalina e ileana compartimos a pleno la experiencia de vivir los momentos que tranquilamente se podrían ubicar dentro de lo inolvidable”.