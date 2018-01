La señora, una septuagenaria cuya identidad preferimos reservar, aunque ella no tenía problema alguno en darlo a conocer, se hizo presente el lunes a las 23 horas en EL PUEBLO, pidiendo un favor para hablar con algún periodista. Pese a la premura de la hora (cerca del cierre de la edición diaria de EL PUEBLO), le escuchamos tras alcanzarle un vaso de agua pues era evidente su agotamiento. Nos explicó que es enferma oncológica y desde las 15 horas había estado “haciendo cola” en el hospital para que le dieran los medicamentos que toma. Sobre todo uno que no me puede faltar. Me dijeron que el medicamento está, pero luego de esperar varias horas, no se por qué no me dieron los medicamentos. Cuando yo vi que se venía la hora del último ómnibus, porque vivo en Saladero y lo tengo que tomar en Plaza Artigas –nos dijo – le dijo al de seguridad y al funcionario de la farmacia que se vendría, que era enferma oncológica y ellos no me habían dado los medicamentos. Fue entonces que me los quisieron dar, pero yo les dije que ya no, porque no me gusta pasar por encima de la otra gente que también esperaba. Les expresé que vendría a los diarios a denunciar el hecho y me retiré. Gracias por el agua, pero esto se tiene que saber. No puede ser que se trate así a los pacientes, añadió. En otro orden, supimos que en el hospital hubo dificultades el pasado lunes porque estaba sin sistema y por lo tanto no podían registrar como es habitual el retiro de medicamentos, se nos dijo.