Las autoridades sanitarias locales piden a las personas en general que circulen solo lo necesario por la ciudad

Las autoridades de la salud de Salto, Dra. Rosa Blanco (Directora de Salud MSP), Sofía Piegas (integrante de la Dirección de Salud de Salto) y Dr. Juan Pablo Cesio (Dirección de Salud de la Intendencia), dieron este viernes de noche una conferencia de prensa en la que informaron que son dos mujeres las salteñas que contrajeron el nuevo coronavirus Covid-19.

DATOS

Sofía Piegas, integrante de la Dirección de Salud de Salto aseguró que ambas mujeres cursaron la enfermedad de manera “totalmente benevolente”. Una de ellas, agregó Piegas, experimentó un resfrío únicamente.

Por su parte, la directora de Salud Rosa Blanco, aseguró que continúan con el “seguimiento epidemiológico” entre las personas que tuvieron contacto con las dos pacientes.

Hasta tanto no se termine con ese “rastreo” de posibles pacientes, Blanco pidió a las personas en general “que circulen lo menos posible”, y “a las personas que tuvieron contacto (con las dos mujeres) que se queden en su casa”.

“Acá vamos a tratar de suspender todos los espectáculos del fin de semana para evitar circulación de personas hasta que no culminemos el seguimiento epidemiológico”, agregó la directora de Salud de Salto.

“Sin alarmar, hasta que terminemos el rastreo epidemiológico, sugerimos circular sólo lo necesario por la ciudad”, finalizó.

La directora de Salud de Salto, Rosa Blanco, habló en conferencia de prensa luego que se conociera que dos pacientes de ese departamento contrajeron coronavirus. Blanco indicó que se están encargando de estudiar en entorno de las mujeres y que hay personas cercanas que tienen síntomas. “Hay otras personas sintomáticas que entrarían como casos sospechoso, pero están en estudio todavía. A las personas que se les hace seguimiento y a las personas que han tenido contacto, les pedimos que no circulen”, dijo Blanco.

“Acá vamos a tratar de suspender todos los espectáculos que tengamos el fin de semana para evitar acumulación de personas hasta que no terminemos el seguimiento epidemiológico”, agregó la directora de Salud de Salto.

Blanco pidió además a las personas del entorno de estas mujeres y a quienes padezcan síntomas, que consulten al médico desde sus casas. “La idea es, sin alarmar, moverse a los sitios necesarios y tratar de no ir a las emergencias médicas. Eso sería nefasto para los días siguientes”, sentenció.

CASOS CONFIRMADO SEN URUGUAY

Confirman los cuatro primeros casos del nuevo coronavirus en Uruguay, todos llegados de Italia. Los cuatro llegaron al país de Milán entre el 3 y 6 marzo. Están en sus casas y estables. El MSP realiza estudios clínicos en su entorno.

El gobierno confirmó este viernes de tarde los cuatro primeros casos de coronavirus (Covid-19) en Uruguay, según anunció el Ministerio de Salud Pública.

La comunicación oficial se hizo a través de las redes sociales del MSP luego de que varios medios informaran de los casos.

Los cuatro casos corresponden a personas que llegaron de Milán, Italia, entre el 3 y 6 de marzo. Están en sus respectivos domicilios y estables, según el MSP.

Son dos casos en Montevideo y dos en Salto. Las autoridades sanitarias aseguran además que están haciendo el estudio clínico en el entorno de estos pacientes.

MEDIDAS PARA QUE NO COLAPSE EL SISTEMA DE SALUD

Con la llegada del coronavirus, se espera que el número de casos crezca rápidamente como ha ocurrido en otras partes del mundo.

Integrantes de las cátedras de la facultad de Médicina y de las distintas sociedades que nuclean a médicos de distintas disciplinas, elaboraron un documento con recomendaciones para atender la amenaza del coronavirus. El texto, que fue entregado este viernes al Ministerio de Salud Pública, señala que el Covid-19 que fue declarado Pandemia por la Organización Mundial de la Salud, tiene una transmisión “muy eficiente y una tasa de letalidad mayor a la de la gripe estacional”.

El documento señala que el período de incubación, es decir el tiempo que pasa desde que una persona se contagia hasta que muestra síntomas, se ubica entre 4 a 7 días pudiendo variar desde 1 a 14 días. Además agregan que aún no está claro si las personas asintomáticas transmiten el virus, pero si lo hacen, probablemente la eficiencia en la transmisión sería muy baja.

Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos y dificultad para respirar, aunque con menor frecuencia pueden darse asociados síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea y náuseas.

Basándose en los datos recabados en China, se señala que el 80% de los infectados tienen síntomas leves, un 15% una presentación grave y 5% una presentación crítica. La mortalidad, en tanto, ronda el 3,4%.

Los factores de riesgo para mala evolución son la edad avanzada, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, diabetes, inmunosupresión, entre otras.

La atención médica se limita a tratar los síntomas en los casos más leves, o “sostener las funciones vitales” en los casos graves y críticos.

Para evitar el contagio se recomienda no tocarse la cara sin haberse higienizado las manos antes, estornudar cubriéndose con el pliegue del codo o con pañuelos descartables, mantener una distancia de dos metros personas enfermas y no compartir el mate, vasos o cubiertos.

Además, se agrega que sólo deben utilizar tapaboca las personas que tengan síntomas respiratorio o aquellas que asistan a personas sintomáticas.

El documento agrega que la atención médica de los casos leves debe hacerse con médico a domicilio. Si la gravedad lleva a que el enfermo debe ser localizado en un lugar aislado, con poco personal médico especialmente equipado con tapabocas, guantes, sobretúnica y gorro.

Por último se señala que una vez baje la gravedad de los síntomas el paciente se le debe dar el alta para que siga el tratamiento desde su hogar, una forma de evitar que los hospitales colapsen.