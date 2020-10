Octubre – Mes de la concientización del Síndrome de Down

Teniendo en cuenta que el mes de octubre es de la concientización de Síndrome de Down – EL PUEBLO se entrevistó con Paola Silva – Presidenta de la Asociación Down de Salto, quien apuntó a uno de los temas centrales de la consigna del presente año, relativo a la llegada al mundo con los bebés que presentan esta capacidad diferente y cómo se les informa a sus padres.

“Concientizar significa tener conocimiento, tener la información precisa de lo que significa el Síndrome de Down, sabiendo que quienes nacen con este síndrome son personas, sujetos de derechos pues forman parte de la sociedad igual que cualquiera de nosotros, para derribar mitos, preconceptos y prejuicios. Es necesario saber que el Síndrome de Down no es una enfermedad, sino una alteración genética que se produce en el momento de la fecundación. Ello provoca que cada una de las células tenga un cromosoma de más” – refexionó Paola Silva.

El presente 2020 – debido a la situación de pandemia – al no poder hacer una movida más activa – las actividades se están difundiendo mediante la prensa y las redes sociales.

Este año el enfoque ha sido el nacimiento, a partir del momento en que los padres reciben la noticia.

Es fundamental sensibilizar al personal de salud involucrado en la transmisión de ese diagnóstico para evitar que hayan más duelos y que el niño pueda ser recibido en un clima de amor y alegría.

La información debe ser positiva y esperanzadora, sin negar la condición, haciendo énfasis en los datos reales, escuchando a las familias y a los protagonistas, las propias personas con Síndrome de Down, sabiendo cómo se conciben ellos y qué piensan sus familiares… padres y hermanos. La información brindada tiene que ser equilibrada y objetiva.

“Somos conscientes que al recibir la noticia se genera una situación difícil que conlleva mucha responsabilidad y muchas veces los médicos le escapan porque les resulta también incómodo; no obstante no deben olvidar el rol importante que cumplen en este sentido, ya que son los transmisores de esperanza para la familia.

Es necesario brindar la información actualizada, los avances y logros que se han obtenido en estas últimas décadas.

Las personas con Síndrome de Down tienen un gran valor en la sociedad y no debemos enfocarnos solamente en la parte médica y biológica.

Es fundamental contar con un equipo multidisciplinario en los centros de salud que puedan atender a los padres y familiares.

A LA HORA DEL DIAGNÓSTICO

El momento de dar la noticia constituye el primer acto terapéutico; el lugar tiene que ser apropiado (privado) en donde estén en la medida de lo posible los dos padres y el bebé. Es menester utilizar un lenguaje esperanzador, delicado y afectuoso, con empatía.

La familia con una persona con discapacidad tiene el objetivo básico de organizarse para dar respuesta al conjunto de necesidades y demandas no esperadas, no sólo de la persona con discapacidad, sino también de los otros miembros que deben asimilar y comprender el nuevo escenario en el que han de funcionar para promover el desarrollo, bienestar y estabilidad de

todos. Los profesionales y los servicios de apoyo a las familias, deben ser conscientes de las necesidades de la familia con un hijo con discapacidad. Necesidades que se modifican a medida que el niño con discapacidad crece. Y deben estar preparados para dar el apoyo requerido en cada momento, para ayudar a comprenderlas situaciones y a afrontar los momentos de crisis con esperanza.

En los primeros años el desarrollo del niño se ve influenciado por la calidad de las interacciones entre padres e hijo, la amplitud y diversidad

de experiencias que la familia proporciona al niño y las estrategias de la familia para asegurar la salud y bienestar del niño. Estos procesos

no son idénticos en todas las familias y dependen de factores contextuales como el estrésfamiliar, el nivel económico, las pautas de crianza, el nivel cultural de los padres.

“ESAS PRIMERAS PALABRAS SON FUNDAMENTALES… NOS MARCAN POR EL RESTO DE NUESTRAS VIDAS”

Paola Silva revela que la contención por parte del equipo multidisciplinario a la familia del niño con Síndrome de Down en ese primer momento es trascendental y los marcará el resto de sus vidas, si bien existe un proceso de superación y empoderamiento.

Existen dos realidades; la del bebé y la de su familia; hay que tener en cuenta ambas.

En cuanto al diagnóstico prenatal es necesario tener en cuenta las presiones que sufre el entorno familiar. Los profesionales de la salud han de dar información concretaadicional de modo inmediato. Los profesionales sanitarios deben dar a los padres una lista actualizada de referencia como material escrito.

La mayoría de las madres se sintieron frustradas por la falta de información que se les dio al nacer su hijo.

Si es necesario y se solicitara, deberían disponer de un asesor.

Los hospitales deberían prepararse para disponer de asesores que

puedan ayudar a cualquier madre que tuviera un hijo con síndrome

de Down.

Debe compartirse con las madres de forma inmediata la información, las sospechas y las reflexiones.

Las personas con síndrome de Down constituyen un grupo en

vías de extinción ya que, en los países autodenominados desarrollados, cada vez nacen en menor proporción, en función del mal llamado aborto terapéutico.

Si este grupo de seres humanos desaparece, corremos un serio peligro de que muchos de los valores, de las actitudes, de los principios que ellos representan y de los que son modelo viviente, se extingan también con ellos. Si faltan, el mundo saldrá perdiendo y las generaciones venideras

quizá nos echen en cara el despropósito de nuestra actuación, pues desaparecerá esa fuente de conocimiento.