La actividad tuvo como oradores a los Dres. Juan Carlos Rodríguez Bussi y Rita Vernochi médicos integrantes del plantel de CERHIN

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

Con un importante marco de público, se realizó en la noche de ayer, la charla informativa sobre “Reproducción Humana Asistida y actualización de la reglamentación del Fondo Nacional de Recursos”, organizada por el Rotary Club Salto y CERHIN (Centro de Reproducción Humana del Interior), que tuvo lugar en la Planta Alta del Centro de Diálisis ubicado en calle Larrañaga 177.

Los facultativos, ambos Ginecólogos y Embriólogos de alma, como se autodefinieron, explicaron a los presentes aspectos importantes de la metodología aplicada en los tratamientos requeridos para la fertilización, y las posibilidades que la actual reglamentación otorga a aquellas personas que han soñado con ser padres y madres, a través del Fondo Nacional de Recursos, los que antes, por cuestiones económicas, se veían imposibilitados de acceder a dicho avance médico.

El Dr. Rodríguez Bussi, hizo hincapié en el Programa de Preservación de la Fertilidad PROFERT, el cual, manifestó “se encuentra dirigido sobre todo a mujeres jóvenes y sanas, que pueden tener compañero o no, y que no quieren o no pueden tener un hijo en un período breve. Como también a aquéllas mujeres que presentan algunas enfermedades en las cuales, por la misma enfermedad o por el tratamiento que la misma requiere, se compromete su posibilidad futura de tener un hijo”.

Continuando con la exposición de esta metodología, explicó que la misma, consiste en “obtener los óvulos de la mujer a través de la estimulación ovárica, deteniéndose esos óvulos en el tiempo, a través de un proceso de congelamiento llamado vitrificación, los cuales son descongelados, cuando la mujer decide iniciar la búsqueda de un embarazo, enfrentándose a los espermatozoides de su compañero”.

También especificó que “no hay un tiempo determinado para mantener los ovocitos congelados”, y que las cifras de supervivencia de los mismos, una vez descongelados, “es de más del 95%, cuando fueron congelados en pacientes menores de 35 años, lográndose una tasa de embarazo que es del 65%”.

Por su parte la Dra. Rita Vernochi, se refirió a la Ley 19. 167, aprobada en noviembre de 2013, específicamente a la regulación que la misma hace del estudio y el tratamiento de la esterilidad en el Uruguay, y las posibilidades que la misma brinda al permitir la atención a parejas heterosexuales, mujeres solas y a parejas de mujeres que hayan optado por la realización de ser padres y madres.

Sostuvo que se considera que una pareja es estéril, “cuando ha pasado un año manteniendo relaciones sexuales frecuentes (2 o 3 veces por semana), sin métodos anticonceptivos, sin lograr el embarazo”.

Por lo que considera oportuno el inicio de los estudios “si la paciente tiene menos de 35 años, se deben iniciar al año de comenzada la búsqueda del embarazo; si la paciente tiene 35 años o más, se deben iniciar los estudios a los 6 meses de iniciada la búsqueda”.

Puntualizó el por qué es importante realizarse dichos estudios, “porque la Reproducción es un derecho del ser humano; porque la fertilidad depende de la edad de la mujer y no debemos hacerla perder tiempo; y porque cuanto antes se inicien los tratamientos, mejores van a ser los resultados”.

En cuanto a la financiación del estudio y tratamiento de la esterilidad, sostuvo que existen dos vías: “el acceso a los Prestadores de Salud, los cuales realizan estudios en los pacientes con problemas de fertilidad, tanto hombre como mujer; los tratamientos médico y quirúrgico que ameriten y que sean de baja complejidad; y el Fondo Nacional de Recursos, el cual cubre aquellos tratamientos de alta complejidad.

Aclaró que existe una primera etapa de los estudios en la que el Prestador de Salud “debe realizar los estudios necesarios que se encuentren en la canasta de prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud; luego una segunda etapa en la que entran los tratamientos (médicos y quirúrgicos), los que estarán a cargo del Prestador de Salud, quien asumirá los costos de las inseminaciones, las que solamente podrán realizarlas profesionales especializados en Medicinas Reproductivas”.

Se dejó muy en claro por parte de los disertantes, que dichas inseminaciones, consideradas tratamientos de baja complejidad, tendrán un costo en tickets especiales: la primera inseminación: U$S 200; la segunda U$S 500; y la tercera U$S 800.

Mientras que las consideradas de alta complejidad, “no estarán a cargo del Prestador de Salud, quien sólo se hará cargo del costo de la medicación que se encuentra en la mencionada canasta; estando estos tratamientos, financiados por el Fondo Nacional de Recursos a través de COPAGOS que deberán pagar los pacientes”.