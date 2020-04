«Van a persistir los que sepan adaptarse», dijo

A los médicos más veteranos se recurre permanentemente para consultarles en situaciones como esta tan especial que vive la sociedad. En eso coincide el doctor Néstor Campos Pierri –que en la jornada de ayer volvió a conversar con EL PUEBLO-, porque lo vive a diario. «Yo estoy encerrado desde el 10 de marzo, es decir unos días antes que aparecieran los primeros casos confirmados, porque vi que se venía –dijo- y acá estoy, leyendo mucho sobre todo esto, usando mucho la tecnología, donde hay muchísima información, por eso es que hasta hay quienes hablan de una intoxicación de información, pero gracias a eso podemos luchar contra esta pandemia». Cabe señalar que a pesar de estar jubilado, el Dr. Campos continúa desempeñándose en el Colegio Médico del Uruguay, y vinculado estrechamente a las cátedras en Facultad de Medicina. «Estoy participando de muchas reuniones virtuales…creo que hay que buscar también lo bueno, las cosas positivas, y una es esto de poder hacer reuniones a la distancia, con lo que se gana mucho tiempo, antes eran horas y horas que se perdían en viajes», comentó.

Todos nos vamos a contagiar

Hace algunos días, un especialista explicaba con claridad en un canal de televisión de alcance nacional, que «hay que entender que todos, tarde o temprano, nos vamos a contagiar en algún momento, pero lo importante es que sea gradual, no todos al mismo tiempo, porque así colapsarían los centros de atención; lo ideal es que siempre, en todos los casos, haya recursos disponibles para la atención de quien lo necesite, lo que no sería posible si hay un desborde, que es lo que ha pasado en algunos países, porque muchos se infectaron al mismo tiempo…». Respecto a las anteriores afirmaciones de su colega, Campos dice que «en cuestiones médicas puede haber más de una opinión y todas valederas, pero sí, estoy de acuerdo, es así, lo importante es que el contagio se dé en forma controlada y no masivamente».

Además, sostuvo con énfasis que «esto sólo se termina cuando no haya más gente receptiva al virus»; es eso justamente lo que no permite que se pueda hablar de una fecha exacta para que la actual situación cambie, porque se trata de algo gradual y progresivo, aunque a propósito de tiempos, dijo que «tengo la sensación de que va a estar antes la medicación que la vacuna».

«Mientras tanto, habrá que ir adaptándose a lo que se ha empezado a llamar «la nueva normalidad», que será una vida distinta en la que van a cambiar muchas cosas, los saludos quizás, más allá que no es que no haya que hacer un apretón de manos con un amigo, el contacto con la piel es importante…Pero hay que hacer caso a lo que nos dicen las autoridades. A veces escucho que se habla del poder político, pero ellos están siempre asesorados por técnicos. De esto se sale de forma progresiva y con seguridad», señaló.

Por otra parte, y como ya lo ha manifestado en varias oportunidades, incluso en entrevistas de EL PUEBLO, Campos es un ferviente defensor de las campañas de vacunación. Vale el apunte, máxime en momentos en que nuestro país se encuentra en plena campaña de vacunación antigripal y antineumocócica. Entiende el galeno salteño que entre los grandes avances de la humanidad a lo largo de la historia, «sin dudas están estos tres: las vacunas, el agua potable y el tratamiento de aguas servidas».

Asimismo, recordó tiempos en que fueron otras las enfermedades que asolaron a la población. «Miren que la gripe H1N1, en 2009, también fue muy difícil, y fallecieron varias personas, incluso jóvenes, aunque capaz que no tuvo tanta prensa como esto de ahora», dijo, y recordó también «el sarampión, o la viruela… que diezmaba gente hasta que apareció la vacuna». En definitiva, será como lo planteaba el científico inglés Charles Darwin (creador de la famosa teoría de la adaptación y la selección natural): «van a persistir los que sepan adaptarse», indicó Campos.

Finalmente, reiteró las medidas de prevención que se vienen difundiendo estos días, haciendo hincapié en el permanente lavado de manos, en el uso de tapabocas («porque uno puede ser que tenga el virus y no lo sabe, pero contagia, entonces tengo que cuidarme yo y cuidar a los demás para no contagiarlos») y en mantener los ambientes aireados y, en lo posible con sol, porque ya lo dijo el refrán, «donde entra sol, no entra doctor».