El intendente Noboa entregará a ADEOMS una contrapropuesta el martes 4 de agosto

En la jornada de ayer, el intendente Alejandro Noboa junto al secretario general, César Sánchez y el asesor jurídico Jorge Libardi, recibieron a una delegación del sindicato de ADEOMS encabezada por su presidente, Juan Carlos Gómez, con quien dialogó EL PUEBLO para conocer detalles de lo conversado.

«La reunión fue bastante positiva –comenzó diciendo Gómez-, porque en definitiva la administración dio señales de analizar la postura del sindicato y también la posibilidad de rever la decisión que hasta el momento nos hizo llegar la administración, que había sido bastante negativa al planteo de la adecuación funcional. Hoy pidieron una prórroga hasta el martes que viene, en donde estarán haciendo una devolución, me imagino que será una contrapropuesta sobre la posición del sindicato».

«Así que, en ese sentido, se tuvo un avance teniendo en cuenta la respuesta que se hizo llegar al sindicato el día viernes. De todas maneras, hemos resuelto a través del Plenario de Delegados y en la Asamblea General, que el sindicato se mantiene en asamblea permanente, valorando la reunión de hoy pero también analizando las posibles medidas a llevar a cabo porque entendemos que no hay una lógica en la respuesta de la administración cuando esto no le significa el más mínimo incremento en el Rubro Cero».

«Se demuestra por parte del sindicato madurez y empatía con la situación a nivel de la Intendencia y a nivel departamental en un momento de crisis. Los trabajadores municipales no están pidiendo aumento de sueldo ni que se les pague más, lo que están planteando es que se les reconozca las categorías y que esas categorías queden como materia de negociación y no de imposición con el próximo gobierno, porque está claro que más allá de si el proceso de adecuación sale o no ahora, será una de las reivindicaciones más importantes que planteará nuestro sindicato apenas asuma el próximo gobierno, porque tenemos compañeros que hace dos o tres años, después del último proceso de adecuación, están desempeñando tareas superiores, y que es derecho de los trabajadores que eso se le reconozca».

– ¿Cuántos funcionarios podrían ser beneficiados en esta nueva adecuación?

– Nosotros venimos de dos procesos anteriores, uno que se llevó a cabo a fines de 2015 y otro a mediados de 2017, donde se adecuaron a más de 1.300 funcionarios. Así que, por lo tanto, estamos convencidos que el proceso de adecuación que estamos planteando no llegaría a más de 300 compañeros. Un dato no menor, es que la adecuación fue parte de un convenio colectivo que se firmó el 25 de mayo del año 2017, previendo que antes de finalizado el gobierno iban a haber funcionarios con estabilidad laboral y antigüedad en condiciones de ser adecuados. En este caso, no entran las designaciones directas de esta administración.

– ¿El sindicato descarta medidas a implementar en caso que la respuesta sea negativa?

– Nosotros no descartamos nada. Es más, hoy por resolución de asamblea, el plenario de Delegados acompañó a la dirección sindical, se manifestó y pusimos algunas cuestiones en tela de juicio ante la opinión pública porque hemos escuchado al secretario y al intendente decir que uno de los motivos que no quieren llevar adelante la adecuación es porque se considera que se le va a estar dejando una carga al gobierno que viene. Nosotros entendemos que de ninguna manera es una carga el proceso de adecuación. Carga son los 1.500 millones de pesos en déficit acumulado que han generado estos dos últimos gobiernos, eso sí es una carga, no una reivindicación de los trabajadores que no genera absolutamente nada en lo económico a corto plazo.

Algo que quiero que quede claro, porque lo hemos conversado mucho en la interna del sindicato, es que los trabajadores municipales en medio de una crisis, donde tenemos a cientos de familias viviendo de las ollas populares, de ninguna manera estamos planteando aumento de salario sabiendo la situación. Lo que estamos planteando, y en total conciencia de la situación de la Intendencia y del departamento, es que se reconozcan las categorías, porque es un derecho de los trabajadores. Después veremos, con el próximo gobierno y con el próximo presupuesto, teniendo en cuenta, lógicamente el factor económico, en qué momento se puede comenzar a hacer efectivo el pago de esas categorías.

Eso es importante que quede claro porque hubo varios actores políticos de diferentes sectores, que salieron a estigmatizar las reivindicaciones de los trabajadores diciendo que en medio de una crisis los trabajadores municipales quieren más plata, y eso no es así, que eso quede absolutamente descartado. No se está planteando aumento de salario, sino que se le reconozca la categoría que por derecho le corresponde a los trabajadores.