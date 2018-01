Las compras de los argentinos salvaron algunos rubros

“El 2017 fue un año complicado”, comenzó diciendo a EL PUEBLO, el Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), Nicolás Sant’ Anna, al hacer un balance sobre cómo fue el año que pasó para el rubro comercial.

Si bien al momento de ser consultado aún no contaba con los datos precisos de todo el año porque faltaba procesar la información de diciembre (un mes pico en ventas para los comercios salteños), el comerciante y presidente de la gremial empresarial pudo afirmar que los números “si no dan a la baja, empatan” en casi todos los rubros y la perspectiva para el 2018 no parece ser muy alentadora.

“Comercialmente, fue complicado el año, según los datos que manejamos hasta el mes de noviembre, salvo el rubro zapatería y vestimenta que creció en el orden del 7%, el resto de los rubros bajó sus ventas o empató”, comentó Sant’ Anna. Y el crecimiento en los rubros antedichos fue “influenciado” en opinión del Presidente del CCIS por las compras que los argentinos realizaron en nuestro departamento debido al cambio favorable en la región que los trajo a comprar acá.

El Centro Comercial e Industrial de Salto realizó un sondeo entre los comercios referentes asociados a la gremial para realizar un balance de lo que fue el año 2017 a nivel de ventas. Si bien todavía faltan agregar los datos del mes de diciembre que constituye la zafra del año para muchos comerciantes (lo que podría generar alguna variante en la información), los datos obtenidos hasta el momento no son nada alentadores para el comercio local que notó una economía que paró de crecer y únicamente se salvaron algunos rubros gracias a las compras de los hermanos argentinos. Por eso, el Presidente del CCIS se animó a decir “firmaríamos el empate” para que en el 2018 la economía no baje más.

RUBROS QUE BAJARON, EMPATARON O CRECIERON

“Hubo una baja en general”, afirmó Sant’ Anna, a la vez que detalló los números en algunos rubros. En el sector muebles y artículos para el hogar la baja fue del orden del 3%, a nivel de supermercados y autoservicios la baja fue del 0,2% y por eso en este caso se habla de un empate respecto al año 2016. La distribución de productos de limpieza y alimentos tuvo una suba del 2%, además de las prendas de vestir y el calzado cuyo incremento fue del 7% respecto al 2016. Vale destacar que todos estos datos no incluyen las ventas del mes de diciembre que a la fecha todavía no habían sido procesadas por la gremial.

UNA ECONOMÍA QUE PARÓ DE CRECER

Para el Presidente del CCIS, esta situación responde a una economía que paró de crecer lo que provoca que no haya mano de obra ni dinero en la calle.

“Estábamos acostumbrados a una economía en crecimiento y desde el 2015 para acá eso ha cambiado. El crecimiento del que hablan los técnicos se da en rubros que no generan mano de obra y por eso no hay dinero en la calle”, precisó.

Según Sant’ Anna el crecimiento del que se habla a nivel nacional se da por el incremento en las exportaciones de celulosa y los sistemas informáticos y “eso no genera mano de obra ni dinero en la calle”, aseguró.

NOVIEMBRE FUE EL MES PICO EN INSEGURIDAD

A todo esto, se sumó este año una situación muy preocupante a nivel de inseguridad para los comerciantes salteños, sobre todo de la zona céntrica, quienes vienen siendo víctimas de los delincuentes. Primero con una ola de rompevidrieras, que en muchos casos generaban más daños económicos por las roturas de los vidrios y las puertas que por la mercadería que se llevaban y luego por los asaltos a mano armada a pleno día y con los comercios llenos de gente en muchos casos.

Sobre este tema, Sant’ Anna se mostró muy preocupado y recordó la reunión que realizó el Centro Comercial en su Sede el pasado 24 de noviembre de 2017, en lo que calificó como una instancia de diálogo con las autoridades, los dirigentes políticos de todos los sectores y demás fuerzas vivas del departamento para hallar una solución al problema de la inseguridad en el departamento.

“Tuvimos un mes pico que fue noviembre donde la inseguridad nos llevó a hacer esa reunión con la Policía, la Intendencia y los políticos y de ahí salieron seis puntos de los cuales venimos haciendo el seguimiento y trabajando en eso”, comentó. “Una de las cosas que nos aconsejaron en ese momento fue enrejarnos pero después vinieron los atracos con arma a pleno día. Ahora, estamos sacando un autoadhesivo para prohibir el ingreso con casco a los comercios y muchos lugares de atención al público”, agregó el Presidente del CCIS.

“FIRMARÍAMOS EL EMPATE”

Más allá de esta situación, la expectativa para el 2018 es “que sea un poco mejor” dijo Sant’ Anna, “esperemos que esta haya sido la panza de la gráfica negativa y la economía de algunos signos de un poco de crecimiento aunque los profesionales indican que al parecer todo se va a mantener. Nosotros lo que esperamos es que no baje más y por poder continuar en estas condiciones firmaríamos el empate”, concluyó.