Incluso ya se tomaba selfies

Enrique Amorim también escribía con luz» es el título de la disertación que a través de Zoom estará dando el próximo martes 28, a la hora 18:00, el fotógrafo Marcelo Cattani, en el marco de la semana de homenajes al escritor salteño. Ese martes justamente se estarán cumpliendo 60 años del fallecimiento de Enrique Amorim.

Cattani dialogó con EL PUEBLO y dijo que la intención es «mostrar esa otra faceta, la de fotógrafo y cineasta». Comentó que «tenemos una colección de 780 fotos, de negativos que eran de Enrique; tratamos de hacer una investigación y encontramos que realmente hay un trabajo no de un aficionado sino de un verdadero fotógrafo».

«Tenía una cámara Leika que en ese entonces no era común», dijo, pero destacó que se percibe en sus fotografías «muy buena calidad y óptica, y un muy buen manejo de la luz, que no son de un fotógrafo común, supongo que pudo haber hecho algún curso por ejemplo en algunas de sus estadías en Buenos Aires».

Entre estas fotografías, hay algunas muy importantes sobre la famosa inundación de 1959. En ellas, al decir de Marcelo Cattani, Amorim «no deja de mostrar su humanismo, el dolor de la gente, no deja de ver el elemento humano más allá de lo estético, muestra el dramatismo de la inundación». Hay además fotos «que reflejan su estado de humor, un humor muy fino; ya hay selfies, hoy se habla de las selfies como algo nuevo y él ya lo hacía, tiene por ejemplo fotos en espejos… Era un adelantado. Sobre todo por el manejo de la iluminación, de los claroscuros de algunas fotos tomadas en Las Nubes, consideramos que estamos ante la presencia de un gran fotógrafo», aseveró.