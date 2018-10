En el mes del cáncer de mama

Con la Dra. Viviana Domínguez – Especialista en Oncología Médica

La concientización por la prevención del cáncer de mama, estará siempre presente.

Tanto de parte de los profesionales de la salud, como de los medios de comunicación, brindando todo el apoyo esperado durante todo el año.

Con la consideración además, de instituciones privadas y públicas, siempre atentas a la consigna.

Hoy, a pocos dias del cierre del mes del cáncer de mama, dialogamos con una invitada especial, la Dra. Oncóloga Viviana Domínguez sobre los síntomas, la presentación del mismo y sus connotaciones, por ello la importancia de un valorado diagnóstico precoz:

¿Cuáles son las formas en las que se presenta el cáncer de mama?

Las formas de presentación clínica del cáncer de mama son variadas.

La enfermedad puede presentarse en un estadio localizado a la mama, puede invadir tejidos o ganglios linfáticos regionales o dar manifestaciones en otros órganos o sistemas del cuerpo cuando la enfermedad está más avanzada.

En un principio la enfermedad puede manifestase por una tumoración palpable, retracción o secreción por el pezón o alteraciones a nivel de la piel de la mama.

¿Existen síntomas siempre?

No. No existen síntomas siempre. En las etapas iniciales puede presentarse de forma asintomática y mediante una mamografía de control, puede llegarse a un diagnóstico temprano.

¿A qué partes de nuestro cuerpo debemos estar alertas para lograr realizar una pesquisa?

Debemos estar alertas al conocimiento de nuestro cuerpo, conocer al tejido mamario en un estado normal, conocer los cambios que suceden y que son fisiológicos y que varían a lo largo del ciclo sexual de la mujer. Hacer un examen mamario rutinario y consultar ante la aparición de alguna anormalidad.

¿El cáncer de mama, es hereditario?

El cáncer de mama puede ser hereditario, pero más del 90% de los cánceres de mama son esporádicos. Esto quiere decir que si bien hay determinados factores genéticos que pueden favorecer el desarrollo de un cáncer de mama, la mayoría de las veces no se determina un componente hereditario.

El riesgo de desarrollar cáncer de mama, es mayor en las mujeres con antecedentes familiares directos. Solo un 5 de un 10% de los cánceres de mama son hereditarios. Esto ocurre, porque su origen se ha relacionado directamente con cambios en los genes que han sido heredados de uno de los padres. La causa más común es una mutación heredada de genes BRCA1 y BRCA2. Generalmente este tipo de cáncer lo desarrollan mujeres más jóvenes y tiene una alta probabilidad de afectar ambas mamas. Los estudios para identificar las mutaciones de estos genes se realizan en Uruguay.

¿Cree que actualmente tiene un porcentaje elevado y favorable el diagnóstico precoz?

Si bien siempre hay mucho por hacer en cuanto a prevención primaria y diagnóstico oportuno, hay un mejor acceso a los servicios de salud y campañas de concientización que han llevado a un diagnóstico más oportuno. Estudios realizados en el país demuestran que desde mediados de la década del `90, lentamente pero en forma sostenida, viene bajando la mortalidad por esta causa. Esta situación explicada en parte, por los progresos tanto a nivel de los diagnósticos mas oportunos como en los nuevos tratamientos. Muchas mujeres realizan los controles en salud, consultan para prevenir y se puede hacer una educación en cuanto a los factores de riesgo y mediante el examen físico que realiza el médico e indicación de mamografías de control, se puede llegar a un diagnóstico antes que la enfermedad se manifieste permitiendo un mejor control, porcentaje de curación y mejor pronóstico.

¿Está en su conocimiento una estadística del 2017?

Los últimos datos publicados por el Registro Nacional de Cáncer son al año 2014.

En Uruguay el cáncer de mama es el cáncer con mayor incidencia y mortalidad en la mujer. Una de cada diez mujeres, podrían desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Se estima que en nuestro país cinco mujeres son diagnosticadas de cáncer de mama por día y cada día mueren aproximadamente dos mujeres por esta causa.

Para el período 2010-2014, se registraron al año en promedio, mil ochocientos treinta y cuatro casos nuevos de cáncer de mama y fue la causa de muerte de seiscientas cuarenta y tres mujeres por año en el mismo período.

Se puede observar que luego de un aumento en la última mitad del siglo pasado, el cáncer de mama comienza a partir de mediados de los `90 un descenso sostenido de la tasa estandarizada por edad de la mortalidad.

En cuanto a tratamientos: ¿Cómo calificaría los realizados hasta ahora en Uruguay?

En los últimos años, hemos vivido avances muy importantes en cuanto al tratamiento integral de las mujeres con cáncer de mama.

Se han formado en muchas instituciones de salud comité de tumores o unidades de mastología y se trata de ver a las pacientes en conjunto con todo el equipo de salud desde el diagnóstico de la enfermedad y planear un tratamiento integral cuando existe la posibilidad de curación.

Se destaca el trabajo colaborativo entre Cirujanos, Patólogos, Imagenólogos, Oncólogos médicos y Radioterapeutas, Psicólogos, Fisiatras, Licenciados en enfermería, Nutricionistas y Asistentes sociales. El ver a las pacientes en conjunto lleva a una mejor decisión de tratamiento, individualizada para cada paciente de acuerdo a las características de su enfermedad. Cuando la enfermedad se extiende más allá de la mama y no existe la posibilidad de curación de la misma, en muchos casos se pueden hacer tratamientos para ayudar a detener las manifestaciones de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las pacientes y hay un mejor acceso a unidades de Cuidados Paliativos para la atención de las pacientes y sus familias.

En lo que se refiere a los tratamientos sistémicos creo que estamos muy bien si nos comparamos con otros países, y en lo que hace a medicamentos de alto costo, el Fondo Nacional de Recursos a agregado a la cobertura, tratamientos que han demostrado una ventaja en sobrevida para las pacientes.

¿Qué transformaciones puede observar en cuanto a la mujer con diagnóstico con cáncer de mama y su forma de ver la vida?

En general, la mujer con diagnóstico de cáncer de mama tiene un antes y un después en cuanto a su forma de ver la vida. Dependerá de las características personales, recursos psicológicos, apoyo familiar y social y el equipo de profesionales tratantes, como viven el proceso de la enfermedad.

Al principio siempre es muy angustiante, lleva una etapa de estudios, punciones para confirmar la malignidad y poder tipificarla. Luego hay que afrontar el tratamiento que varía de acuerdo a cada mujer, edad de presentación, características de su enfermedad, estadío de presentación de la enfermedad.

La gama de tratamientos es muy variada, desde la cirugía la mujer tiene que afrontar con un problema de estética que es muy importante para las mujeres.

En muchos casos se puede realizar una cirugía conservadora de la mama, pero esto muchas veces no es posible y hay que proceder a una cirugía radical lo cual es mutilante. Cuando hay necesidad de quimioterapia hay que afrontar los efectos secundarios al tratamiento, muchas de las drogas que utilizamos dan alopecia, infertilidad y eso también es un tema muy importante para la mujer. En la práctica clínica vemos que la mujer sin duda sufre una transformación que cambia respecto a su forma de ver la vida. Para muchas mujeres es una oportunidad para valorar diferente su vida y hay re planteos en cuanto a lo que verdaderamente importa.

El impacto psicológico emocional es muy grande y debemos informar muy bien a nuestras pacientes, tratar de prever desde los aspectos vinculados a la cirugía, como efectos adversos a los tratamientos sistémicos y actuar oportunamente.

Son muchos los aspectos colaterales que afectan a la mujer que se enfrenta a diagnóstico y tratamientos de cáncer de mama, por ello es muy importante abordar los problemas por un equipo multidisciplinario para lograr una rehabilitación integral de la mujer.

Mary Olivera.