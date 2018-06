Sostuvo Gabriel Rodríguez al donar dos vehículos al MIDES en nombre de CTM

El pasado miércoles, y con presencia de la ministra de Desarrollo Social, Maestra Marina Arismendi, la Delegación de Uruguay ante la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande realizó la donación de dos vehículos utilitarios cero kilómetros para el uso en el abastecimiento de alimentos provenientes de la agricultura familiar.

Tras la entrega de las llaves de ambos vehículos a la ministra Arismendi, tanto ella como el presidente de la Delegación de Uruguay ante la CTM de Salto Grande, Ing. Gabriel Rodríguez, simbólicamente realizaron el encendido de uno de ellos. Tras esta instancia, concurrieron a la Sala de Conferencias del Edificio de Relaciones Públicas para realizar una breve exposición a cargo del Ingeniero Rodríguez, quien expresó el beneplácito de los miembros de la Delegación uruguaya de la CTM en poder ser parte de esta propuesta de trabajo llevada a cabo por el MIDES.

En la mesa que presidió la reunión, además de Rodríguez y Arismendi, se encontraban el Delegado de la Delegación de Uruguay ante la CTM de Salto Grande, Dr. Carlos Albisu, el Director del Instituto Nacional de Alimentos (INDA), Dr. Gerardo Lorbeer, y la Directora Nacional de Economía Social e Integración Laboral (DINESIL), Psicóloga Social Mariela Fodde.

DICIENDO PRESENTE

“Lo importante –comenzó diciendo Rodríguez-, es poder acercarnos a una realidad que vemos a veces un poco de lejos, quienes no estamos cerca de esta realidad, que lo que necesita es gente que trabaje con ellos”.

“Salto Grande está una vez más tratando de decir presente en proyectos que buscan cooperación institucional, en proyectos que buscan que cada uno desde el lugar en el que está colabore en la medida de sus posibilidades con el desarrollo humano, en definitiva, porque creo que de eso se trata”.

“Estamos tratando, en este caso de dos vehículos que han sido entregados al MIDES, ser parte de esa cadena de fortalecimiento de la producción rural del interior del departamento, y a su vez, de aportar en definitiva, inteligencia y eficacia en temas vinculados, por ejemplo, al suministro de productos de nuestro campo a instituciones como el INDA y posiblemente, como tengo entendido, a otras instituciones a las que se busca llegar directamente desde el productor”.

“Eso tiene múltiples beneficios e implicancias que ustedes se pueden dar cuenta por dónde van. Pero principalmente se pretende acercar y facilitar el acceso de esa producción que de otra manera sería bastante más compleja de quienes tienen pocos recursos y posibilidades, y que además, deben agruparse y organizarse para poder estar incluidos en esta cadena”.

OTRO EJEMPLO: CARUMBÉ

“Así que para nosotros es un pasito más en esta construcción conjunta que estamos tratando de hacer. La otra semana estuvimos en una experiencia similar en Carumbé, que realmente para nosotros también fue un hecho de suma importancia y riqueza, de algo que por cierto no lo vi en ningún noticiero de Montevideo. Pero Salto Grande fue parte de la construcción de Educación Rural, junto a una sociedad organizada a través de la mesa que presiden ellos ahí y que nos acompaña hoy, en la que sociedades de fomento rural están agrupadas y están trabajando en conjunto con objetivos comunes que apuntan al desarrollo”.

“En esa ocasión pudimos estar muy cerquita de una realidad bastante lejana para quienes estamos en una urbanidad cotidiana, y que no hacen otra cosa que demostrarnos que por ahí está el camino, aunque no salga en los grandes noticieros, construyendo educación, cultura y desarrollo, sin buscar supremacía de unos sobre otros, simplemente siendo un eslabón más en esta cadena que nos obliga ética y moralmente a estar incluidos en ella, buscando de todas las maneras posibles, y muchas veces en contra de la burocracia que nosotros mismos nos ponemos, pero estar y ser parte, buscando que las cosas sucedan. Y seguro que suceden”.

“Esto es una demostración más de que pueden suceder y que depende solo de nosotros, y fundamentalmente del aporte organizado, en este caso de los productores. Así que, gracias ministra por acompañarnos, para nosotros es un placer que confíe en Salto Grande. Queremos ser parte y vamos a seguir siendo parte”, concluyó el presidente de la Delegación de Uruguay ante la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, Ing. Gabriel Rodríguez.