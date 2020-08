«Una de las trampas de la infancia es que no hace falta comprender algo para sentirlo. Para cuando la razón es capaz de entender lo sucedido, las heridas en el corazón ya son demasiado profundas»

Carlos Ruiz Zafón

Agosto, mes de los niños dicen algunos. Claro, en él está el «Día del Niño», que este año será el próximo domingo. No nos ocupa hoy la eterna discusión sobre los pro y los contra de las fechas con espíritu puramente comercial, ni la controversia que algunas veces se plantea en cuanto a que si nuestras leyes (desde la laicización del Estado) indican que el 6 de enero es el «Día de los Niños», por qué agregar otro en agosto.

Tampoco nos ocupa explayarnos sobre lo que creemos que todos coincidimos, y es en que más que regalos materiales, lo mejor que un niño puede recibir es afecto, atención, tiempo, dedicación, y una larga lista de sustantivos que nombran cosas inmateriales, y también imprescindibles para un buen desarrollo de la persona que está creciendo.

Sí queremos decir hoy, que se hace más que imprescindible velar para que el hogar, y en estos tiempos más que nunca ya que las horas para permanecer en él («Quédate en casa») se han multiplicado, debe ser siempre y sin excusas un ámbito de contención, de protección, una especie de refugio. Sin embargo, ¿qué pasa hoy en el Uruguay? Pasa que para muchos, lamentablemente para muchísimos niños, su propia casa (esa que debería ser realmente «hogar» y por tanto, honrando el origen en común de las palabras debería tener la calidez de una «hoguera») no es más que un lugar de sufrimiento.

EL PUEBLO se hacía eco un par de días atrás, tomando como fuente al medio capitalino Subrayado, del imponente aumento en casos de abuso sexual que atiende la Asociación de Víctimas de la Delincuencia. Y se explicaba allí que la mitad de los casos que recibe el consultorio jurídico que atiende a personas de bajos recursos en convenio con Asociación de Familiares Víctimas de la Delincuencia (ASFAVIDE) se refieren a delitos sexuales, abuso y corrupción de menores, muchas veces a nivel intrafamiliar. El abogado Juan Raúl Williman, integrante del equipo de asesores jurídicos que trabaja con la Asociación de Víctimas, señalaba que por semana reciben entre seis y ocho consultas nuevas (una por día en promedio) y la mitad corresponde a casos de abuso sobre niños y adolescentes. «Supongo que es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, es una nueva pandemia, los casos van en aumento», dijo el abogado.

El Coronavirus distrajo la atención de la población en muchos temas, pero este (en el que los números de la realidad rompen los ojos) no puede de ninguna manera soslayarse. Es que evidentemente la actual emergencia sanitaria, lejos de quitarle vigencia a una cuestión que implica tanto dolor, tanto sufrimiento en uno de los sectores sociales más débiles, parece que lo ha amplificado.

Hace dos o tres meses atrás, conmocionó el caso de un estudiante de un departamento del interior del país que se animó a confesar a una profesora que su padre abusaba de él. Pero no es necesario siquiera salir de Salto, alcanza con hablar con algunos maestros y profesores de nuestro medio, para comprobar que casos de este tipo se repiten una y otra vez. Estamos ante una de las formas de violencia más crueles que puede padecer una sociedad: la que tiene como víctimas a los más indefensos y, como decíamos en líneas anteriores, nada menos que en su propio hogar, ese que debería ser espacio de protección ante las atrocidades del mundo. Ese cuya hoguera no puede (no podría, no debería) parecerse jamás a las del Infierno dantesco.

Veamos algunos números que sirven como ventanas donde asomarnos y ver mejor la realidad. Los datos estadísticos que proporciona el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (perteneciente al INAU) son, sinceramente, alarmantes: 4.774 casos registrados durante el año 2019, ¡un promedio de 13 por día! El diario El País publicó hace poco tiempo una gráfica que muestra el crecimiento exponencial de las situaciones registradas de maltrato o abuso sexual a menores: desde los menos de 1.000 del año 2011 hasta los más de 4.000 de 2019, exhibe una escalera ascendente, que cada año se incrementa entre un 16% y un 31%. ¿A qué conclusión se puede arribar luego de leer esos datos? A que hay un claro quebranto en los hábitos de convivencia, sin dudas.

Inevitablemente viene al pensamiento en medio de todo esto lo que viene siendo la «Operación Océano», la red de explotación sexual de menores más grande de las que se han desbaratado en nuestro país a lo largo de su historia, ¡y pasa ahora!, cada día están cayendo más involucrados, ahora mismo está pasando.

(Hablamos hoy de menores, pero al tocar el tema de los sectores más débiles e indefensos de la sociedad, también se hace inevitable pensar en la vejez y acordarse de los hogares de ancianos, donde también, en muchos casos -y ha quedado demostrado- el deterioro en la convivencia es impactante).

Pero sigamos hablando de números, porque a todo esto podría sumarse que tenemos en el país unos 700 suicidios anuales, dos por día, siendo en suicidio adolescente uno de los países tristemente célebres por tener una de las tasas más altas del mundo. Son temas que se tocan, se unen, y si no lo cree, vea por ejemplo que el mes pasado una niña de 11 años intentó quitarse la vida por no soportar los abusos sexuales en la familia. Terrible. Y agreguemos además las más de 30.000 denuncias al año por violencia de género…

Ante esta realidad, una periodista de la capital se preguntaba recientemente «¿Todavía imperara la «cultura bárbara» del siglo XIX?». Al menos da para pensarlo. La misma periodista reflexionaba sobre los enormes desafíos que se presentan para el actual gobierno uruguayo, que no debería dejar en ningún momento de lado estos asuntos, pero qué difícil es cuando además se suma el perjuicio sanitario y económico de una pandemia mundial que prácticamente ha paralizado la economía de todo el mundo.

Los diagnósticos y los números, las conferencias de prensa donde se anuncian planes y políticas sociales que puedan traer soluciones, suelen ser cosas frías. Pero en los niños que sufren por maltrato, nada hay de frialdad, aunque sus miradas a veces intenten disimularlo. El calor del hogar es clave. Como es clave tener presente que maltrato infantil no es únicamente golpear o abusar sexualmente de un niño, lo es también la falta de atención, la postergación de sus necesidades básicas (ropa, alimentos…), el corte en el vínculo afectivo por ocuparse (el propio niño y los mayores) más por el celular que por el contacto personal…

La familia, a veces, no está. El trabajo en exceso, las redes sociales, la militancia política…suelen llevar a mucha gente a vivir como en otra dimensión. Momento entonces para que el sistema educativo, las áreas sanitarias, las de seguridad… todas… todas, todas las posibles hagan hoy el más grande esfuerzo posible para tener por fin un Estado que se ocupe de cuidar a los más «vulnerables», como suele decirse ahora.

Ojalá que la cercanía del «Día del Niño» sirva para hacer algunos replanteos y para la tan famosa concientización. Hay que cambiar la realidad ya. Ojalá la familia vuelva a ser, en esencia, unión. Por el bien de todos, pero más por la felicidad de nuestros niños, ojalá cada familia sea una «sagrada familia» y cada hogar, tenga la dulce calidez de una hoguera. Mientras tanto, como ya lo dejó escrito Antoine de Saint-Exupery, el autor del inmortal Principito, «los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos».

Contratapa por Jorge Pignataro