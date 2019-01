Montevideo, 29 ene (EFE).- Los parlamentarios uruguayos abogaron este martes por la educación como principal herramienta para evitar que ocurra un nuevo Holocausto y que es esencial transmitir a los estudiantes no solo los hechos históricos sino la importancia de respetar los derechos humanos.

Así lo señaló a Efe la diputada del opositor Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi, quien participó este martes en la celebración por el “Día Internacional de la Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto” en el Palacio Legislativo de Montevideo.

Según Bianchi, es imprescindible explicarles a los jóvenes en las escuelas que las situaciones “violentas y de extermino” tienen que ver con los derechos humanos y “no tienen temporalidad histórica”.

La legisladora remarcó que, hoy en día, hay países que no reconocen el Holocausto, mientras que hay jóvenes que “desgraciadamente” conocen menos de los hechos, por lo que la educación es “fundamental” para hablar de “la verdad”. Asimismo, afirmó que en este asunto no es partidaria de utilizar el término memoria, ya que considera que se refiere a recordar “solo el pasado y es selectivo”. “Uno recuerda lo que le interesa o lo que más quiere, yo soy partidaria de estudiar la verdad”, apostilló la diputada.

Sobre el Holocausto, Bianchi aseguró que lo que se buscó fue “borrar la identidad de un pueblo muy importante y muy valioso para la cultura del occidente”.

La Comisión Permanente en representación del Parlamento del Uruguay celebró este martes el “Día Internacional de la Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto”, establecido el 27 de enero por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 1 de noviembre de 2005.

Durante la sesión, hicieron uso de la palabra los legisladores opositores Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado (PC), el diputado del PN Pablo Iturralde y Bianchi. Por otra parte, también intervino la diputada de la coalición de izquierdas oficialista, el Frente Amplio (FA), Bettiana Díaz.

El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto se celebra en el día del aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de exterminio del régimen nazi.

El campo de exterminio estuvo operativo desde 1940 hasta el 27 de enero de 1945.

Los soviéticos encontraron allí más de un millón de trajes y vestidos y cerca de ocho toneladas de cabello humano que los nazis aprovechaban, junto con otras partes de los cuerpos de sus víctimas, como si de una gran factoría humana se tratara. Se estima que más de un millón de personas, en su mayoría judíos, perecieron en Auschwitz y en el campo anexo, Birkenau, (Oswiecim y Brzezinka, en polaco) debido a los malos tratos, las cámaras de gas Zyjklon B, el hambre, el agotamiento y las enfermedades. Hoy, Auschwitz-Birkenau es patrimonio de la Humanidad de la Unesco y un museo-memorial de 200 hectáreas visitado cada año por más de un millón de personas.

Esta jornada recuerda no solo a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis, sino también al medio millón de gitanos y a los miles de homosexuales, entre otras minorías, y grupos como niños, discapacitados o enfermos, que perecieron durante este episodio histórico. EFE