Montevideo, 16 oct (EFE).- En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Parlamento del Mercosur (Parlasur) recibió este miércoles un anteproyecto de ley que busca promover el derecho a la alimentación saludable y el etiquetado de alimentos en los países del bloque suramericano.

Según detalló el Parlasur en un comunicado, de aprobarse el proyecto, elaborado por su presidente, Daniel Caggiani, junto a los parlamentarios Luis Gallo y Carlos Gomes, implicaría la primera normativa regional integral sobre alimentación.

“Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ocupan los primeros lugares en las Américas en la venta de productos ultra procesados de bajo valor nutricional y excesiva cantidad de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, sodio y azúcares”, indica el documento.

En esa línea, el Parlasur destaca que, como esos alimentos están asociados a la obesidad y otras Enfermedades no Transmisibles (ENT), “es necesaria la implementación de políticas, reglamentaciones y legislaciones relativas a la comercialización de productos con un perfil nutricional poco saludable”.

A eso agrega que, buscando combatir esas enfermedades cuya presencia, según acota, va en aumento a nivel suramericano no solo en los adultos sino también en niños, niñas y adolescentes, es necesario implementar un sistema de etiquetado nutricional frontal. El anteproyecto, elaborado con el apoyo de la OPS, será presentado al Frente Parlamentario contra el Hambre del Parlasur y se espera que empiece a ser discutida a partir del próximo plenario del parlamento en noviembre. Según el comunicado, los proyectos de normas propuestos por el Parlasur están sujetos a la consideración del Consejo del Mercado Común del bloque.

A su vez, el parlamento regional remitirá los informes que elabore al respecto a los parlamentos nacionales para su respectiva evaluación.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 250 millones de personas, equivalente al 60 % de la población latinoamericana, viven con sobrepeso y en 29 de los 33 países de la región el porcentaje de población con esa enfermedad supera el 50 %.

Para revertir e tendencia, México y Chile han tomado la iniciativa con medidas obligatorias que están encontrando ecos en el resto del mundo, aunque la mayoría de gobiernos continúa con políticas más blandas o de carácter voluntario.

El impuesto del 10 % a las bebidas azucaradas en México ha reducido ligeramente su consumo; mientras que en Chile una ley de etiquetado de alimentos fue aprobada en 2011 pero hasta este año no ha entrado “totalmente en vigor”.

En 2018, los ministros de Salud del Mercosur acordaron la implementación a nivel del bloque del etiquetado frontal de los alimentos.