Expresiones de autoridades en TV desencadenaron la decisión

E Parque Solari, y particularmente el estado en que se encuentra actualmente, que dista muchísimo del esplendor que hace algunos años supo lucir, es una preocupación permanente no solamente de los vecinos del barrio sino de muchos salteños y de las autoridades también. Incluso el año pasado, la Comisión Vecinal Barrio Parque Solari realizó una conferencia de prensa a la que asistió un importante número de salteños, no sólo del barrio, y de la que participó el propio Director de Cultura de la Intendencia, Jorge de Souza, manifestando interés en el tema.

Pero a medida que transcurre el tiempo y las soluciones no aparecen, esta comisión comenzó poco a poco a sentir el peso de la desilusión. Y “la gota que desbordó el vaso”, como se dice popularmente, fueron algunas expresiones que molestaron bastante, vertidas en un medio televisivo por autoridades de la Intendencia. Fue ello lo decisivo para que esta comisión se apartara, al menos por el momento, del trabajo que venían encabezando en pos de la recuperación de este espacio público.

Consultada por EL PUEBLO al respecto, Marisa Silveira, integrante de la directiva y quien se ha convertido en una de las más pujantes referentes y abanderadas de esta lucha, explicó: “En la última reunión que tuvimos (lunes 25 de febrero) resolvimos dar un paso al costado. Estábamos muy involucrados, haciendo una movilización muy grande. A principios del año pasado la señora Isidra Solari se arrimó pidiéndonos que colaboráramos con ella ya que de la Intendencia no había ninguna respuesta. Por eso desde comienzos del año pasado la Comisión se puso la camiseta del Parque Solari a ver si conseguíamos algo. Pero viendo que no se ha conseguido nada, decidimos dar un paso al costado”.

Los reclamos

Ante la pregunta de qué es lo que reclaman en concreto, comentó: “No queremos nada del otro mundo, ni nuevos proyectos, porque está lleno de proyectos. Lo que planteamos es en primer lugar la limpieza del lago, no se puede hacer ninguna actividad en ese foco de contaminación, en este momento está seco así que sería un buen momento para limpiarlo. Además pedimos el arreglo de las calles internas; que haya cuidadores, porque hace tres años que no hay quien cuide ni quien riegue; que se arreglen los juegos, se han pintado pero no se agregó ninguno; que haya recipientes de residuos adecuados; en definitiva lo que planteamos es conservar y recuperar lo que hay, pero no se ha hecho nada”.

Expresiones que molestaron mucho

“Nosotros mes a mes, día a día., estábamos movilizados por distintos medios por las mejoras. Esta semana pasada, dos representantes de la Intendencia, pienso yo que del área de Cultura, en un programa de televisión manifestaron que este año iban a dedicarse a hacer todo lo que falta en el tema Parque Solari y que se iban a dirigir directamente a estar en contacto con la señora Isidra Solari. A nosotros nos pone muy contentos si es que van a realizar las mejoras y si van a estar en contacto con Isidra Solari que es de la familia (de Benito Solari) y es quien directamente se ha preocupado y ocupado del tema. Pero sucede que en ese mismo programa, se dijo que no se iba a trabajar con la comisión, o comisiones, no me quedó muy claro si utilizaron el singular o plural, porque esta comisión estaba politizada. Eso molestó y en verdad molestó mucho, porque la Comisión de Parque Solari no trabaja con ningún color político ni partido, hay integrantes de todos los partidos y jamás tocamos en la comisión temas políticos, lo que sí hacemos es decir lo que está mal, sin interesar quién esté en la Intendencia. Por eso damos un paso al costado y vamos a esperar a ver qué pasa. Ya que dijeron que no quieren trabajar con nosotros…”.

“A no ser la exoneración en contribución inmobiliaria, no hemos tenido ni una sola respuesta de la Intendencia a los muchos pedidos. Las comisiones vecinales todos los años pueden pedir la exoneración de contribución inmobiliaria por ser asociaciones civiles sin fines de lucro, esa exoneración sí tenemos (por la sede de la comisión, sita en Blanes 691) pero otras respuestas no”, comentó Silveira.

La Venus y la Casa de Piedra

Por otra parte, días pasados se realizó por parte de la Intendencia un llamado para “intervenir” la Venus, emblemática obra de arte del lugar, con la intención de que participen en la tarea sobre todo artistas plásticos.

Sin embargo, la comisión sostiene que “realmente no sabemos cómo es, no entendemos qué es lo que se pretende hacer. Lo que pretendemos es que se recupere, limpiarla, tenerla en condiciones, no sabemos qué es este agregado de intervención”.

En cuanto a la casona conocida como Casa de Piedra, ubicada en el interior del predio del Parque y que se ha utilizado en algunas ocasiones como espacio para talleres (sin ir más lejos, en enero algunas actividades del Festival de Fantasía y Terror, Nox Film Fest, se desarrollaron allí), Marisa Silveira dijo que “sinceramente es una pena que se pretenda dar talleres en la Casa de Piedra estando el Parque en el estado que está. Es un foco de contaminación.

Me da vergüenza que se pretenda usar el Parque para dar talleres en el lamentable estado que está… Además, hay que tener en cuenta que al no haber cuidadores está siendo peligroso”, enfatizó finalmente.