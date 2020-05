En tiempos difíciles, duros, donde los problemas se multiplican por todos lados, donde no podemos dejar de ver que la economía no despega, que el rumbo del país nadie sabe por dónde va a pasar, porque estamos viviendo una crisis que nadie previó y cambió el esquema de miles de personas, que la situación sanitaria se viene conteniendo, pero el drama social aumenta, ¿cómo nos estamos preparando como sociedad para enfrentar todos los cambios que se vienen? O mejor dicho, tendríamos que preguntarnos ¿estamos preparados para algo de todo lo que está pasando?

Nadie está viendo nada, solo miran la televisión y se quejan. Se quejan de que la cuarentena continúa en muchos lados, como por ejemplo en la educación, donde las escuelas y los colegios son los que están llevando adelante el primer paso, y usan las plataformas tecnológicas para poder hacer algo lo más parecido posible a una clase presencial tal cual la conocían los niños.

Pero en los liceos sin embargo, no hay nada de eso, no pasa nada de nada, los adolescentes están en sus casas esperando que el profesor les arme un contexto educativo como para ponerlos a ellos adentro del sistema nuevamente, porque se han quedado afuera de todo. Y es muy importante que los adolescentes tengan un momento de aprovechamiento de toda esta situación, en la que no se quedan en sus casas ni a palos y en el caso de tener que quedarse, que por lo menos tengan un tiempo de educación y de ponerse en contexto de clases, y en eso son los docentes los que deberían impulsar la manera de estar en contacto con sus alumnos.

En el caso de la Universidad de la República, las autoridades dijeron que el primer semestre quedaba totalmente clausurado y que después cada Facultad iba a ver cómo hacía para seguir. Pero los profesores de Salto, capaz los de Montevideo hicieron algo parecido, empezaron a conectarse con sus alumnos por la conocida plataforma virtual, y crearon de forma espontánea, algo que después se volvió cuasi formal, una clase virtual que captó el interés y la atención de los estudiantes. Los que en vez de estar de ocio, con la excusa de que la Universidad está cerrada por esto de la pandemia, decidieron buscar la manera para seguir adelante, seguir estudiando y participando como si nada hubiera pasado.

A qué voy con todo esto, a que en este momento, es muy fácil quejarnos, decir que las cosas son difíciles, que la situación que estamos viviendo nos trancó todo y no nos deja avanzar. Sin embargo, los casos que he nombrado, salvo el de secundaria, han encontrado oportunidades para hacer algo distinto, algo nuevo, algo diferente a lo que venían haciendo y seguir probando. Probar hasta dónde pueden llegar, y medir qué resultados les va a dar lo que están haciendo.

Nos pasa que a los que somos trabajadores y padres a la vez, nos hemos dado cuenta que no estamos nunca en nuestra casa, que no sabemos ni siquiera cómo funciona la misma, que la estamos redescubriendo, y que como siempre estamos afuera no veíamos nunca a nuestros hijos, a no ser una o dos horas en todo el día entre ratito y ratito, que los llevábamos al colegio, que los íbamos a buscar para llevarlos a otra actividad extracurricular, que de ahí los dejábamos en casa para seguir trabajando y casi no hablamos con ellos.

Y esta nueva normalidad, que asusta a muchos, ayuda a otros, genera sensaciones encontradas en otros casos, nos ayudó a verlos a ellos de cerca y a darnos cuenta las carencias que estamos teniendo en esa área, que de padres solo teníamos el título, pero ni siquiera sabíamos qué les gusta comer, qué trucos aprendieron a hacer cuando andan en bicicleta, ni siquiera sabíamos lo bien que leen, lo bien que saben diferenciar las cosas, lo mucho que sienten las ausencias, especialmente la nuestra,

Todo este nuevo proceso nos hace mirarnos a los ojos y decidir si queremos seguir con esta vida, o con la vida tal cual la conocíamos hasta ahora, o si queremos dar un giro definitivo y cambiar. Si queremos estar más tiempo con nuestros hijos y darles ese abrazo que pocas veces le dábamos, jugar más a la pelota como ellos tanto lo esperaban, verlos hacer sus deberes y aprender juntos. O estar todo el día lejos, pensando que no queda otra, cuando en realidad sí quedan muchas y muy distintas.

No podemos pensar que lo que hemos venido haciendo hasta ahora está bien y es lo que corresponde porque si no las cosas no estarían puestas así. Todo el mundo quiere mantener el trabajo, pero la mayoría empezó a valorar otras cosas, que son esenciales para la vida y que nos están haciendo pensar de otra forma. Valorando cosas más importantes, menos profanas, menos mundanas, más elementales, que están siempre con nosotros y a las que no les damos importancia hasta que las perdemos.

Cuando Tabaré Vázquez era presidente y perdió a su esposa, uno de los que fue a saludarlo y a expresarle su cariño en ese momento de dolor, fue el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick. Y al salir contó que Vázquez le dijo «a veces le damos importancia a cosas tan pueriles, y a lo que verdaderamente importa lo dejamos de lado». Que no precisemos llegar a ese extremo que vivió el expresidente, como para darnos cuenta lo que nos está enseñando un confinamiento por una pandemia, que lo que realmente importa no es nada de lo que hacemos por obligación. Así que aprovechemos para hacer lo que realmente queremos, que sea algo útil, pero hagámoslo, porque la vida pasa volando.

HUGO LEMOS