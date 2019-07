Pasaron las elecciones internas y el pasado lunes 1º, comenzó a regir un aumento en las pasividades y ajustes en los salarios en el sector privado, así como también rige un nuevo aumento del Salario Mínimo Nacional.

Por eso en esta entrega de nuestra sección, Detrás de los Números damos a conocer lo establecido por el Poder Ejecutivo en lo que refiere a la corrección de las pasividades y salarios.

En cuanto a las jubilaciones y pensiones mínimas, las mismas tendrán un ajuste de $ 312 pesos, equivalente a un 7,51% de lo que es una Base de Prestación y Contribución (BPC), que es el parámetro con que se miden las correcciones.

De esa forma, la jubilación mínima que hoy es de $ 12.150 pesos pasó con el aumento a ser de $ 12.462 pesos uruguayos.

Este aumento que empezó a regir el pasado lunes, comprenderá a unos 130 mil jubilados y pensionistas, según estimó el gobierno y será percibido por los mismos a partir del próximo 1º de agosto.

Para el Estado, la corrección de pasividades significó el año pasado un desembolso del orden de los US$ 150 millones de dólares, monto que implica la cuarta parte de la asistencia financiera que el gobierno central dispuso para el Banco de Previsión Social (BPS) y que ascendió a unos US$ 600 millones de dólares en el ejercicio anterior.

Domésticas

También está rigiendo un aumento de salarios en la mayoría de los sectores de la actividad privada, cuyos convenios colectivos establecen que las correcciones se cumplan cada seis meses, entre ellos, el de las trabajadoras domésticas.

El salario mínimo del sector es actualmente de $ 18.143 pesos por 44 horas semanales, siendo el mínimo por hora de $ 95,45 pesos, según el último ajuste del sector que rige desde el pasado mes de enero de 2019.

Todos los salarios tendrán además un ajuste del orden del 3,75% a partir del próximo 1º de julio.

Una vez aplicado dicho incremento, los salarios que no superen los $ 19.563 mensuales nominales por 44 horas semanales de labor o los $ 102,92 por hora tendrán un incremento adicional de 1% por concepto de salario sumergido, que se acumulará al 3,75%, según dice el convenio vigente.

Salario mínimo

Además con el comienzo del segundo semestre de este año, también rige una suba del Salario Mínimo Nacional del orden del 4,33%, el que pasará de $ 15.000 pesos a $ 15.650 pesos o el equivalente que resulte de dividir ese importe, entre 25 para determinar un jornal mínimo o entre 200 para establecer el salario por hora.

De esta forma se adelanta la mitad del ajuste de $ 1.300 pesos que estaba previsto para el año 2020.

En el mes de enero del próximo año el salario pasará a ser de $ 16.300 pesos, con lo que se completará un aumento del 8,48%.

Mientras tanto, el precio de la canasta básica familiar se actualizó en 84.239 pesos uruguayos.

Tradicionalmente el SMN se ajustaba una vez al año el 1º de enero, pero a partir de 2019 por disposición del Poder Ejecutivo en los lineamientos de los últimos Consejos de Salarios se pasó a un régimen de aumentos semestrales.

El nuevo valor será decretado en los próximos días por el Ministerio de Trabajo.

(Con información de El Observador)

LOS NÚMEROS

12.642 pesos la pasividad mínima.

312 pesos es el aumento recibido.

3,75% incremento de las domésticas.

15.650 pesos el salario mínimo nacional.

84.239 pesos la canasta familiar.