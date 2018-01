Recomiendan que los alimentos que se encontraron expuestos en la zona del incendio en Paseo de Compras, no sean destinados al consumo humano

Con motivo del incendio ocurrido en la feria permanente de la ciudad de Salto el día 1/01/18 en horas de la tarde, la cual afectó puestos de venta de ropa, de productos de limpieza y tocador, de alimentos y artículos varios, la División de Higiene del Departamento de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto recomienda que los alimentos que se encontraron expuestos en la zona donde se produjo el incendio, no sean destinados al consumo humano.

Esta recomendación se basa fundamentalmente a que durante el incendio estos alimentos se expusieron; a altas temperaturas, producto del calor del fuego y a gases tóxicos formados por los materiales que se quemaron.

Estos dos elementos ponen en juego la inocuidad y genuinidad de los alimentos, por más que estos alimentos estén envasados o no se visualice el deterioro (del envase y/o el alimento).

Cabe señalar que no existe un tratamiento físico o químico seguro que permita recuperar estos alimentos.