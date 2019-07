“No estamos de acuerdo que los niños puedan hormonizarse

sin el consentimiento de los padres”

Pablo Sánchez y el Pastor Mario Pirán – representantes de la Iglesia Misión Vida y los Hogares Beraca se pronunciaron en contra de lo que propone la Ley Trans e instan a la población a votar el próximo 4 de agosto a favor de la derogación de la ley.

Pirán puso de manifiesto que “primeramente cada ciudadano debería estudiar lo que propone la Ley Trans y percatarse de los peligros que la misma encierra. Hay muchos artículos que son polémicos y no es la idea de entrar en detalles porque podemos estar de acuerdo o no. Pero hay un punto en el que creo estamos todos de acuerdo y es el que apunta a los más vulnerables que son los niños. No estamos de acuerdo conque la ley contemple la posibilidad de que los menores puedan hormonizarse sin el consentimiento de los padres; tomar hormonas para cambiar de sexo, sin el consentimiento de los mismos. Es algo que no se puede permitir” – razonó el Pastor Pirán.