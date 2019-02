Paula Silva la gran ganadora del reality argentino “Despedida de Solteros y Facundo Santo Remedio – su pareja – están visitando nuestro departamento este fin de semana invitados por Acuamanía y otras empresas de fomento turístico de la zona.

Ambos jóvenes son actores e “influencer” en las redes sociales con miles de seguidores a partir del éxito del mencionado reality del vecino país.

Casualmente Paula es la actriz protagonista del largometraje uruguayo “En el pozo” que ya ha sido estrenado en otro países y en breve se lo presentará en Salto y en otras ciudades del Uruguay.

EL PUEBLO mantuvo diálogo con los jóvenes quienes hicieron referencia a su paseo por la zona de termas…compartieron su experiencia en el reality y la participación de Paula con su primer papel protagónico en un largometraje.

El reality “Despedida de solteros” se emitió primeramente en Telefé y luego en Montecarlo de Montevideo, siendo los únicos uruguayos que fueron convocados al programa y resultaron ganadores.

Ambos son actores y luego de un largo proceso de selección quedaron elegidos y entraron a la casa un 22 de enero dos años atrás.

“Sabíamos que era un reality pero no mucho más… porque no nos informaron demasiado. Supimos que era de parejas y que queríamos ganar la casa.

Increíblemente tres meses después salimos ganando.” – expresó Paula.

En esos momentos la actriz estaba grabando “En el pozo”.

Ambos revelan que lo más impactante fue tener que convivir tres meses en la casa sin saber el uno del otro, a sabiendas que competían con otros participantes por una casa y que debían enfrentar las diversas estrategias de los demás.

Paula confiesa que tenía cierto temor ante tanta exposición pues nunca había participado de un reality.

Durante esos tres meses estuvieron aislados en dos casas diferentes, sin contacto entre ellos y con sus familiares, ni tampoco con el exterior.

“LO MÁS IMPORTANTE ERA CONFIAR EN NOSOTROS”

“Los dos somos de perfil súper bajo y nos daba un poco de miedo exponernos en un canal tan visto como Telefé y estar a merced del medio televisivo las 24 horas del día” – destacó Silva.

Dentro de las reglas del juego la idea era empatizar con el público, sin realizar demasiadas tareas que la de convivir con otras personas dentro de la casa, desafío que no resulta tan fácil, pues al cabo de varios días los vaivenes emocionales comienzan a desempeñar su rol y la falta de los afectos se hacen sentir.

Todo lo que se vive en la casa es potenciado por la situación de encierro… “y los sentimientos salen a flor de piel a la máxima potencia. Para mí lo más importante era no romper el acuerdo que tengo como Facu como pareja y confiar en nosotros” – explicó la actriz.

A la casa que ganaron en “Despedida de solteros” la están construyendo en Pilar (Buenos Aires), una propiedad muy coqueta instalada en un barrio privado.

Ambos están muy contentos y agradecidos puesto que jamás soñaron siendo actores en nuestro país que podrían cumplir un sueño de estas características.

“Tenemos pensado alquilarla por este año, ya que tenemos muchos proyectos aquí en nuestro país”.

Paula tiene familiares que vivieron un tiempo en Salto y que en la actualidad están residiendo en la capital del país.

-¿Cómo llevan adelante la

experiencia de ser influencer? Facundo – “Pasamos a ser referentes de muchas personas por medio de las redes sociales y ello implica mucha responsabilidad”.

Paula – “Al estar presentes en las redes sociales generamos una cercanía muy directa con la gente… heredamos esos seguidores a través del programa y después seguimos mostrando nuestra esencia que por alguna razón fue muy bien recibida por el público… fue creciendo el vínculo y hoy son miles de seguidores que desean saber en el diario vivir en qué andan Paula y Facu… es para nosotros un gran aprendizaje.

La idea es influenciar en el buen sentido y tener algo que decir que pueda servirle a otros.

Muchas chicas me escriben y comparten sus realidades y me hacen muchas preguntas.

Me gusta, me siento parte y que cada día puedo aprender cosas nuevas”.

“EN EL POZO”

Resulta muy curiosa la instancia en que Paula Silva llegó a ser la protagonista en el largometraje “En el pozo”.

“En realidad Facundo había sido convocado para realizar el casting porque en ese momento buscaban un personaje masculino pero también paralelamente seguían en la búsqueda de la actriz.

Por esas cosas de la vida quedé seleccionada como la actriz principal, lo que me significó una alegría enorme al lograr mi primer largometraje y que sea una película uruguaya con productores independientes.

Es un elenco muy pequeño y todos nos conocíamos de antes.

Paula encarna el personaje de Alicia, una chica del interior del país.

La historia transcurre en una cantera, se trata de un Thriller que deja al desnudo el comportamiento y la naturaleza humana, las reacciones que podemos tener al vivir situaciones límites.

“En el pozo” y la actuación estelar de Paula Silva prometen un inminente suceso.

La llegada de Paula y Facundo a termas y a nuestra ciudad se logró por medio del esfuerzo mancomunado de varias empresas: Acuamania, Hotel Los Naranjos, Chivitos Pro, Spa Termal, Resto pub Cavern y Paseo turístico Divertur.